El aterrador caso de Ayelén: apareció ahorcada frente a la casa de su novio con una extraña carta

Ayelén Delgado tenía 26 años de edad cuando fue encontrada colgada de un árbol frente a la casa de su novio tras dejar una carta de despedida antes de que decidiera quitarse la vida; sin embargo su madre, María Laura Illescas, está convencida que su hija no murió en ese lugar por lo que pide a las autoridades que esclarezcan el caso que señala como un feminicidio a casi dos años de que ocurrió.

El hallazgo del cuerpo de Ayelén fue en la localidad de Llavallol situada en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires en Argentina. La policía manejó el caso como un suicidio hasta que encontraron una carta de despedida que presuntamente la víctima escribió y la dejó dentro de su habitación en la casa donde vivía con su familia.

Los parientes de Ayelén comenzaron a sospechar de la posible participación del novio de la joven, un hombre de 28 años de edad identificado como Ruiz. La especulación creció cuando la familia de la mujer descubrió que sufría violencia psicológica además de física por parte de su novio. Por ello pidieron a la fiscalía local que indagaran el caso el cual cambió de suicidio a una “averiguación casuales de muerte”.

Al respecto, María Illescas dijo para el medio local TN que exigió a la justicia que investigara el crimen -como ella califica la muerte de su hija- para que se compruebe o se deslinde la participación del novio de Ayelén en la repentina muerte de la joven:

“Si no insistía, esto quedaba como que se suicidó. Quiero que investiguen, hay cosas que no me cierran”.

Muerte por un paro cardiáco

El parte de los médicos forenses que recibieron el cuerpo de Ayelén reveló que la joven murió debido a un “paro cardíaco, asfixia mecánica y constricción extrínseca de cuello”. En una ocasión, la madre de la víctima encontró de frente a Ruiz y ante la seguridad que tiene que él es el asesino de su hija, lo miró a la cara y lo confrontó: “Le dije que era un asesino, me miró y se fue. Desde ahí nunca más lo vi”.

En el caso hay un testigo clave que todavía no ha sido llamado a declarar, pero María estima que sea en esta semana cuando acuda a los juzgados a realizar su declaración. “Tiene mucha data. Si declara, se puede avanzar en la causa por violencia de género. Cuando estén todas las declaraciones, lo van a llamar (a Ruíz) como imputado”.

La carta de despedida de Ayelén. Foto: TN

María fue la persona quien encontró la misteriosa carta de despedida que escribió su hija. “Era una nota que tenía letras distintas a las de ella. El cuaderno lo tenía el fiscal y le dije que lo manden a peritar, pero me dijo que eso se va a hacer más adelante”, sostuvo. Parte del contenido de la misiva fue compartida con una fotografía tomada al papel donde decía:

“Perdón por todo lo que voy a hacer, ya no tengo fuerza para seguir. Quiero quemen todas mis cosas y que me quemen a mí, ya no soy feliz, me cansé de vivir esta vida. Perdón los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del “Gordo”. Me voy a matar en la casa del Gordo, espero sepan muy bien qué hacer con él”.

Ayelén vivía una terrible relación de noviazgo

Ayelén y Ruiz tuvieron una relación como novios que duró 3 años. En ese tiempo, la joven prestó dinero a su pareja para que pudiera comprar una motocicleta; sin embargo, ello propició que siempre estuvieran peleando ya que Ruiz quien había dicho que le pagaría el préstamo, dijo que no tenia dinero y que no podía regresarle el pago.

Ayelén y Ruiz tuvieron una relación de 3 años. Foto: TN

Durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, la pareja comenzó un negocio de hamburguesas, pero él siempre dijo y trató a Ayelén que no eran socios y por el contrario, ella era su empleada, dijo la angustiada mamá. También María encontró tres celulares rotos en la casa de su hija, ella decía que se los habían robado, pero en realidad eran destruidos por Ruiz.

Por lo anterior, María Illescas está segura que Ruiz montó la escena para que la muerte de Ayelén pareciera un suicidio, sentenció:

“Desde el momento uno me dijeron que se había suicidado, cuando vi el cuerpo supe que había pasado algo más. Había cosas raras. Estoy convencida de que ella no murió en ese lugar. Estoy segura de que manipularon el cuerpo, estoy recontra convencida. Es todo ilógico”.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

