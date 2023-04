Filtran escandalosos documentos sobre Putin: está en quimioterapia y su círculo íntimo conspira contra él

Luego de que se filtraran 100 páginas de contenido sumamente delicado del Pentágono, ahora el mundo sabe los secretos más delicados de Rusia, Ucrania y el presidente Vladímir Putin. Entre los muchos temas que se expusieron, el más alarmante resultó ser la quimioterapia que actualmente está recibiendo el mandatario ruso y cómo es que su círculo cercano podría estar usando su estado de salud deteriorada en su contra, pues hay un supuesto plan de conspirar para derrocarlo. El tesoro más valioso y confidencial de los Estados Unidos quedó abierto al público, pues los autores de este plan criminal subieron la información a las redes sociales desde la semana pasada y por sí solo, este evento constituye una de las peores filtraciones de la historia norteamericana.

El memorándum filtrado del Pentágono describe los supuestos intentos de sabotear a Vladímir Putin FOTO: Twitter

Alimenta el fuego de la especulación sobre la salud de Vladímir Putin

Y es que mientras Estados Unidos realiza el máximo esfuerzo por identificar a los autores de la filtración de documentos, todo el mundo está aprendiendo cuán profundamente se infiltró Washington en las entrañas más obscuras de Rusia. No solo esto quedó revelado a la luz, también se supo el aporte diario del país norteamericano a la actual guerra en Ucrania. Las 100 páginas de información incluyen: revelaciones peligrosas de la ofensiva, los escritos incómodos y puntiagudos sobre el espionaje estadounidense a sus aliados y la salud del mandatario ruso.

Pero no todo ha sido positivo para los espectadores, pues ahora los principales agentes de poder en Rusia también han quedado expuestos. Entre todo este caos, hay solo una página "ultrasecreta y confidencial" que "confirmaría" los rumores bomba sobre los altos funcionarios del Kremlin de Moscú que tienen la intención de lanzar la guerra en Ucrania como una estrategia para sabotear a Vladímir Putin. Los párrafos de este memorándum dicen que Vladímir Putin quedará incapacitado mientras recibe su tratamiento de quimioterapia. Esto afirmaría de una vez por todas las versiones periodísticas de que padece cáncer de páncreas.

El Pentágono trabaja "las 24 horas" para determinar el origen de la fuga y los daños que ha causado. FOTO: Reuters

El círculo de inteligencia occidental está cada vez más cerca de poder comprobar lo que por tantos meses ha circulado en los medios de comunicación, el deterioro de su salud. Estos explosivos documentos de espionaje —conseguidos por The Sun Online, el diario británico—, revelarían que el mandatario también sufre Parkinson en etapa temprana. Asimismo se supo que Vladímir Putin se sometió a una cirugía de emergencia el año pasado y que un equipo de los mejores médicos fue quien lo trató. En particular, el exjefe del MI6, Sir Richard Dearlove, advirtió que los "días están contados" para el presidente ruso.

La salud de Vladímir Putin es la peor arma en su contra

Asimismo, el jefe de espionaje aseguró —en una declaración a The Sun en febrero pasado— que el deterioro de la salud del mandatario lo conducirá a su repentina "desaparición o colapso", lo que provocará un final rápido y posiblemente violento de su administración. Por su parte, Ucrania a menudo ha insistido en que Rusia está usando dobles de cuerpo para ahora reemplazar a Vladímir Putin después de las apariciones pasadas del líder con la cara hinchada, piernas temblorosas, cojera y marcas sospechosas de una vía intravenosa en sus manos.

Los presuntos enemigos peligrosos de Vladímir Putin incluyen al jefe del Estado Mayor ruso Valeriy Gerasimov. FOTO: Reuters

El jefe de inteligencia de defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, también afirmó que "morirá muy pronto de cáncer" y que la carrera ya está en marcha para reclamar su corona por parte de sus rivales en el Kremlin de Moscú. Aclararon que la salud mental del dirigente ruso también ha sido motivo de preocupación. Pues el reciente guardaespaldas fugitivo de Vladímir Putin, Gleb Karakulov —uno de los desertores rusos de más alto rango de todos los tiempos— ha afirmado que el presidente tiene un trastorno mental. El capitán del Servicio de la Guardia Federal tildó al mandatario de ser un "criminal de guerra" que vive en completo aislamiento "en su búnker" y tiene un "miedo patológico".

A los conocidos padecimientos, se agregan otros malestares

Esta semana surgieron nuevos informes de que Vladímir Putin enfrenta otros problemas de salud, que incluyen "visión borrosa y una lengua entumecida", según el canal General SVR Telegram. Los documentos filtrados recientemente, también revelan información sobre el complot para sabotear al mandatario ruso, y esto fue confirmado porque también provino de una fuente rusa no identificada con acceso a los círculos internos del Kremlin de Moscú.

Nombra específicamente al secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Nikolay Patrushev, y al jefe del Estado Mayor ruso, Valeriy Gerasimov, como los autores intelectuales del supuesto complot.

El co-conspirador del complot para sabotear a Putin es el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Nikolay Patrushev, según la información filtrada. FOTO: Reuters

En la parte superior del documento están las letras codificadas: TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA, que lo identifica como un informe de alto secreto recopilado del monitoreo de comunicaciones para ser entregado solo a aquellos con la máxima autorización de seguridad en los Estados Unidos de los países de los "Five Eyes", que son: Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Los informes de inteligencia filtrados se prepararon a fines de febrero y principios de marzo y, aunque no confirman el rumor, su existencia dentro de la pila de informes de alto secreto es digna de mención.

El memorándum dice: “según la —fuente redactada—, que recibió la información de una fuente rusa no identificada con acceso a funcionarios del Kremlin, Rusia planeó desviar recursos de Taganrog, Rusia a Mariupol, Ucrania y centrar su atención en el frente sur.

"Según la [fuente redactada], se sospechaba que el plan para 'la ofensiva'... era una estrategia ideada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Nikolay Patrushev, y el jefe del Estado Mayor ruso, Valeriy Gerasimov, para sabotear presumiblemente a Putin".

El jefe de espionaje de Ucrania, Kyrylo Budanov y el guardaespaldas desertor Gleb Karakulov, creen que el final para el mandatario está cerca, pues su salud colapsa. FOTO: Especial y AP

Continuó diciendo que de acuerdo con los informes, Valeriy Gerasimov planeó continuar con sus esfuerzos para sabotear la ofensiva, señalando que prometió "lanzar" la llamada operación militar especial antes del 5 de marzo, cuando supuestamente Vladímir Putin estaba programado para protagonizar una ronda de teoría de la quimioterapia y, por lo tanto, "ser incapaz de influir en el esfuerzo de guerra". Sin embargo, la principal preocupación del Pentágono sobre la filtración de información parece ser la información sobre los planes de batalla de Ucrania. Afirman que están trabajando "las 24 horas del día" para determinar la magnitud del daño.

Estados Unidos ahora promete investigar a fondo el descuido

“Todavía estamos investigando cómo sucedió esto, así como el alcance del problema”, dijo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. “Ha habido pasos para observar más de cerca cómo se distribuye este tipo de información ya quién. También estamos todavía tratando de evaluar lo que podría estar ahí fuera”.

Por su parte, el medio de comunicación internacional CNN informó que Ucrania podría cambiar sus planes para una contraofensiva de primavera después de la filtración de datos militares, que incluía información de alto secreto sobre movimientos de tropas y suministros de equipos. Sin embargo, el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak dijo que si bien los detalles militares pueden cambiar, algunos aspectos son “inmutables”.

“Hay tareas estratégicas, son inmutables”, dijo a Reuters.

Aunque se cree ampliamente que Rusia fue responsable de las filtraciones, los documentos clasificados también sugirieron una máquina de guerra rusa agotada y maltratada que estaba luchando. La noticia llega cuando los analistas sugieren cada vez más que los tiburones en el Kremlin de Moscú están rodeando a Vladímir Putin mientras los campos rivales se disputan el poder en medio de la guerra del déspota en Ucrania. Según las fuerzas armadas ucranianas, las pérdidas rusas ahora han superado los 180 mil elementos después de que otros 730 soldados murieran en las últimas 24 horas.

