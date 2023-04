¿Putin paranoico?: No sale del búnker, no usa celular y aún le tiene pánico al COVID

El presidente de Rusia tiene un objetivo claro, lograr la victoria en Ucrania y con eso derrotar a Occidente. Sin embargo, luego de más de un año de guerra, han circulado numerosas versiones periodísticas sobre su estado de salud que ahora resultan ser muy lejanas a la realidad que vive Vladímir Putin. Ahora un capitán del Servicio de la Guardia Federal declaró que el mandatario está "fuerte" y que solo le teme a una cosa... una serie de complots en su contra para asesinarlo o a contagiarse de Covid-19.

Versiones periodísticas afirman que el hombre de 70 años tiene cáncer de páncreas y Parkinson en etapa temprana. FOTO: AP

El nombre de la fuente que afirma esto es Gleb Karakulov, de 35 años. Supuestamente trabajó directamente para él como capitán de la Guardia Federal. Escapó de Rusia a la seguridad de Estambul y ya en un ambiente propicio para la charla, denunció que el mandatario en realidad es un "criminal de guerra". También lo describió como un hombre obsesionado por su seguridad personal y sumamente preocupado por ser asesinado y por el deterioro de su salud. Por otra parte, el funcionario —que concedió una entrevista— indicó que Vladímir Putin no sale de su búbker, renunció a viajar por todo el país y tampoco usa el teléfono móvil ni internet por miedo a que los mensajes y demás pueden llegar ser interceptados por Occidente.

Putin le tiene "un miedo mortal" al coronavirud

Gleb Karakulov, agregó que Vladímir Putin le tiene un "miedo mortal" al Covid-19. Algo que sigue aislado —después de muchos años—El ex militar ruso es el "desertor" y sigue aislado después de cuatro años. Karakulov, es el desertor de más alto rango hasta ahora del círculo de seguridad inmediato de Putin y fue responsable de algunas filtraciones sobre el tren blindado de Putin, que se cree que usa en sus viajes cada vez más raros por Rusia por temor a que su avión presidencial pueda ser derribado.

A la par de estas estas filtraciones, se dijo que el tren en el que viaja —debido a que es más difícil de rastrearlo— va camuflado en gris para parecerse a un tren de pasajeros normal, lo que lo hace indistinguible con el resto de los demás. Gleb Karakulov añadió que el nivel de paranoia es tal, que no le ha visto utilizar un dispositivo móvil. Únicamente recibe la información del círculo más cercano, lo que significa que vive en un vacío de información. O sea que el conocimiento que tiene sobre los eventos coyunturales yace únicamente de lo que le dice el servicio secreto y lo que ve en la televisión Rusa, controlado por el estado.

Gleb Karakulov le aseguró a los medios que su presidente vive dentro de "un capullo de información" donde solo escucha lo "bueno" de la guerra y el resto del mundo exterior. FOTO: AP

Temen que de contarle toda la verdad de Ucrania, se corrompa

Analistas políticos occidentales sospechan —desde hace tiempo— que no Vladímir Putin no recibe toda la información del conflicto bélico que está ocurriendo en Ucrania. Según dicen, se debe a que la reacción del mandatario puede llegar a ser desmesurada. Asimismo Gleb Karakulov afirma que los guardias privados "lo adoran" y que al hablar de él siempre se refieren como "El jefe". Cuando a el ex militar le preguntaron si el dirigente ruso está siempre encerrado, respondió: "Sí, lo está". Todavía tenemos un presidente que se aísla a sí mismo. Recalcó que tiene que llevar una cuarentena estricta dos semanas antes de cualquier evento, incluso aquellos que duran de 15 a 20 minutos. Sólo hay un grupo de empleados que han hecho cuarentena y ha sido liberados para que pueden trabajar en la misma habitación del presidente.

En cambio, el oficial desconocía que el inquilino del Kremlin pudiera estar enfermo de cáncer o de cualquier enfermedad terminal, pues según sus palabras, nunca lo había escuchado.

"No fue algo de lo que discutieran mis colegas. Si tiene algún problema de salud, debe ser debido a la edad. Bueno, probablemente los tenga. Pero no es nada demasiado serio, supongo. Puedo decirles que realicé muchos viajes de negocios con él, y él realizó muchos viajes antes de 2020. Después de eso, se quedó en su búnker y tal vez hizo solo uno, máximo, tres viajes de negocios al año. Dado que ha habido muchos viajes de negocios, solo uno o dos fueron cancelados debido a su salud.", detalló.

Su estado de salud, el principal desequilibrio de su mandato

Y es que lo que más le a preocupado a la prensa local e intrigado a la internacional, es que los rumores que giran en torno a su salud mental y física lo pone en un aposición sumamente inestable dentro del Kremlin. De hecho estos comentarios circularon desde mucho antes que se ordenara la "operación militar especial" a Ucrania, del pasado 24 de febrero del 2022. Luego de esto se intensificaron las conversaciones a medida de que la guerra parecía haber afectado. No se sabe si sí tiene algo o no porque su gobierno no ha salido a aclarar o desmentir cualquier declaración. Además de esto se le vio que en cada reunión fuera y dentro de su país terminaba por agarrarse del escritorio para poder "estabilizarse" así como el arrastrarlos pies con torpeza.

El estado de salud del presidente ruso ha sido un tema controversial, pero los medios aseguran que tiene cáncer de páncreas y Parkinson en edad temprana. FOTO: AP

Vida amorosa de Putin, un secreto a voces

Gleb Karakulov tampoco sabía que Vladímir Putin estaba "juntado" con la gimnasta Alina Kabaeva de 39 años. Asimismo, el impresionante palacio de mil millones de euros en lo alto de un acantilado en Gelendzhik, en el Mar Negro, y un yate privado, fueron confirmados por el ex militar. "Lo que está sucediendo ahora en Ucrania, toda esta destrucción, esta guerra de agresión, terrorismo y genocidio del pueblo ucraniano, no hay otra palabra para ello, todo esto es un delito. Nuestro presidente se ha convertido en un criminal de guerra", lamentó.

Asimismo debeos recordar que el mes pasado, Vladímir Putin fue acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. Se sabe que se le atribuye la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Y es que hay una gran cantidad de pruebas demuestran que las fuerzas rusas también han violado varias leyes de las Naciones Unidas. Ya como último comentario de la entrevista que tuvo el ex funcionario, Gleb Karakulov quiso dirigirse al pueblo ruso y recalcar que su presidente había perdido contacto con el mundo. Aclaró que ha estado viviendo en un capullo de información durante los últimos dos años. Ahora pasa la mayor parte de su tiempo en sus residencias, al que los medios locales e internacionales llaman muy apropiadamente como "búnkeres".

"Teme patológicamente por su vida. Se rodea de una barrera impenetrable de cuarentenas y vacío de información. Solo valora su propia vida y la vida de su familia y amigos. Las vidas de tu familia y amigos no le interesan. Al separar a los hombres de sus familias y enviarlos a ser masacrados en la Ucrania soberana, demuestra que no le importa en lo más mínimo lo que le está sucediendo a nuestro país y a Ucrania, el hecho de que trae problemas, destrucción y muerte a la pueblo hermano de Ucrania y para nosotros.", recalco.

Finalizó su participación diciendo que la guerra criminal debe terminar lo antes posible, pues aseguró que la vida es el valor más alto. "Lo hemos olvidado en este país.", puntualizó. Gleb Karakulov piensa que las personas que están al frente del conflicto son consideradas carne de cañón. "Este seguirá siendo el caso mientras permanezcamos en silencio. Esta guerra tiene que terminar y es hora de romper el silencio".

Nota del redactor: Gleb Karakulov trabajaba desde 2009 en el Servicio de la Guardia Federal. Escapó cuando lo enviaron a Kazajistán para preparar una visita de Vladímir Putin. En este viaje en —octubre de 2022, durante la guerra—, el mandatario tenía su propio refugio antiaéreo, dijo el desertor. Ahora asegura que su presidente tiene una especie de paranoia y que... simplemente, "tiene miedo".

