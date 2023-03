Expertos: Putin lucha contra graves enfermedades, ya no teme usar las peores armas nucleares en Occidente

Los expertos siempre aseguran que Vladímir Putin se encuentra enfermo de cáncer de páncreas y Parkinson en etapa temprana. Bien, ahora el analista político Valery Solovey —destacado por haber sido historiador y exjefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú— aseguró que el mandatario se encuentra en reuniones clave pero a "alta velocidad" para que sus problemas de salud no le afecten. A la par, el dirigente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko ya advirtió que los siguientes movimientos del país Euroasiático podrían denotar en una guerra nuclear, pues es imposible derrotar "a esta potencia" con el armamento más temible de la humanidad.

En la reunión que Vladímir Putin tuvo con el "Señor de la Guerra" ambos mostraron incomodidad e hinchazón, lo que la prensa internacional atribuyó como a un deterioro de su salud. FOTO: AP

Vladímir Putin se encuentra en tratamiento de cáncer y neurológico

Versiones periodísticas de los medios internacionales ya habían divulgado que el mandatario ruso sufría de severos problemas de salud, los cuales se hicieron presentes —en mayor medida— a principios de mes. Esto detonó que la prensa estuviese muy atenta a la incomodidad que reflejó en cada una de sus juntas importantes con gobernadores y presidentes. Cosas como acomodarse en la silla, recargarse en la mesa, apretarla con fuerza, dificultades para emitir su discurso aunado a una severa hinchazón en la cara... fueron las principales señales que detectaron.

Supuestamente, Valery Solovey recalcó que actualmente Vladímir Putin se encuentra rodeado de médicos israelíes y chinos, para poder mantener su estado de salud. Además, afirmó que aunque el jefe del Kremlin de Moscú haya negado el deterioro físico, ha tenido que recurrir a "estimulantes muy fuertes" los cuales le han generado una pérdida de peso significativa, todo para que su condición física no aumente. Detalló que el reciente tratamiento lejos de ayudarlo, lo deja "muy molesto" y "absolutamente deprimido".

Los medicamentos que supuestamente se le suministraban a Putin solo le sirvieron de tres a cuatro horas en sus reuniones con el mandatario chino. FOTO: AP

Por su parte, el destacado periodista ucraniano, Dmitry Gordon le dijo a Valery Solovey —durante una entrevista— que Vladímir Putin parecía "muy mal" en una de las tantas reuniones que ha tenido, específicamente la que tuvo lugar con el líder checheno Ramzan Kadyrov a principios de marzo. Y es que la cámara pareció limitar las tomas que se le hacían al presidente ruso, donde lucía pálido y haciendo movimientos de incomodidad, donde agarraba constantemente la base de su escritorio.

"Deberías mirar, si ves cómo camina el verdadero Vladímir Putin, notarás que sus piernas se volvieron más como fósforos", dijo Valery Solovey, pues según dice, los cuidadores del presidente ruso usan almohadillas de algodón “para ocultar su delgadez”.

Recalcó que Vladímir Putin perdió mucho peso, pero que no se puede hacer eso con las piernas. Además de que alegó que su cuerpo se distingue por la angulosidad de su rostro. Aseguró que eso estaba relacionado con sus problemas renales, sin embargo, puede que se trate de uno de los "tantos dobles" que le achacan al presidente "real". Asimismo resaltaron que en la reunión que tuvo con el mandatario chino Xi Jinping en Moscú, también lució incómodo y que los médicos tanto israelíes como chinos "lo doparon" para que pudiese aguantar las juntas sin mostrar parte de su malestar físico.

A pesar de lo que su equipo de comunicación quiere ocultar, constantemente se sostiene de la mesa. FOTO: AP

"Había que descansar, recibir ciertos medicamentos para poder 'durar' tres o cuatro horas de negociación y lucir convincente. Pero Xi Jinping no puede ser engañado. La cuestión es que los médicos chinos participan en el tratamiento del presidente ruso junto con los israelíes. Y los dos países principales que participan en términos de medicina. Así que tienen una buena comprensión de su condición.", puntualizó Valery Solovey.

Por su parte, la experta corporal Louise Mahler dijo que Vladímir Putin parecía "agitado" y estaba encorvado, moviendo la pierna, apretando el puño y mirando al suelo durante la reunión, mientras que Xi Jinping parecía "establecido y confiado". Valery Solovey afirmó que la salud del mandatario ruso se está "deteriorando drásticamente" y que sus condiciones médicas secretas han afectado su juicio sobre la guerra. Y es que estas afirmaciones —que se produjeron a través del canal General SVR de Telegram, que también dice que tiene información detrás de escena— salieron a la par de las amenazas de usar armas nucleares contra Ucrania y el resto de Occidente.

La posición resulta incómoda y si no mueve el pie, aprieta el respaldo de la silla con su mano. FOTO: AP

Lo que argumenta es que en el último examen médico de Vladímir Putin se mostraron pocas mejoras después de la terapia contra el cáncer —que tuvo lugar a principios de marzo—. Según esto, “los médicos intentaron suavizar la noticia sobre la falta de resultados positivos en una conversación" con el mandatario ruso, "pero no les fue muy bien”. Asimismo el presidente se dio cuenta de que —aparentemente— no había necesidad de esperar que hubiese mejorías y que estaba muy molesto por ello. A pesar de la explicación de los expertos en salud —donde recalcaron que no era un desaste y era posible además de necesario mejorar—.

“Los médicos explicaron que esto aún no era un desastre, era posible y necesario luchar, pero el estado de ánimo de Putin ya estaba arruinado, se veía absolutamente deprimido. A principios de abril, el presidente tendrá otro examen extenso, luego del cual se recomendará una nueva estrategia de tratamiento”.

Bielorrusia advierte que Vladímir Putin usará sus armas nucleares

En el marco del discurso que el presidente Alexander Lukashenko emitió el día de hoy, advirtió que Rusia usará sus armas nucleares "más terribles" si Vladímir Putin empieza a sentir la derrota. Y es que el mandatario del país de Europa Oriental es uno más de los aliados del Kremlin de Moscú pues deja que utilicen su territorio como base para llegar a Ucrania. En su intervención, envió una escalofriante advertencia a Occidente, donde aseguró que a medida que las tensiones aumentan y alcancen el límite diplomático, la masacre contra Ucrania continuará.

"Es imposible derrotar a una potencia nuclear. Si los líderes rusos entienden que la situación amenaza con causar la desintegración, usarán el arma más terrible. Esto no se puede permitir".

Cabe recalcar que el miedo actual de que detonen las armas nucleares ocurre en el margen de la advertencia de la Casa Blanca, donde asegura Rusia está buscando un acuerdo con Corea del Norte para intercambiar armas por alimentos.

Bielorrusia pidió la "paz" pero también advirtió el poderío de su vecino. FOTO: AP

