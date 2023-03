Vladimir Putin no vivirá lo suficiente para ver el fin de la guerra, advierte experto ruso

Vladimir Putin y sus miembros más cercanos del Kremlin no vivirán lo suficiente para ver ningún éxito en Ucrania si la guerra continúa al ritmo actual, según ha informado un experto politólogo ruso en la televisión estatal. Sergei Mikheyev, exdirector de la empresa de investigación rusa Center for Current Policy Analysis, comentó que "si seguimos avanzando de esta manera y a esta velocidad, usted y yo no viviremos lo suficiente para ver ningún éxito".

El experto aseveró, en un programa de televisión estatal, que "seamos honestos con nosotros mismos: nuestro liderazgo tampoco vivirá lo suficiente para eso", mencionó ante el conductor ruso Vladimir Solovyov, quien es conocido por ser uno de los principales propagandistas de Putin. "Nuestra posición ha empeorado gravemente ... O avanzamos y dejamos de imitar la soberanía y realmente logramos el éxito, o retrocedemos con un fracaso masivo", agregó Mikheyev durante su entrevista.

Sergei Mikheyev, exdirector de la empresa de investigación rusa Center for Current Policy Analysis. Foto: especial.

Mikheyev también dedicó más de cuatro minutos al aire para criticar a los comandantes militares rusos y al Kremlin por lo que describió como su "silencio" en respuesta a las fallas en el campo de batalla. Posteriormente, hizo llamado a las fuerzas armadas para "crear problemas para las naciones que apoyan a Ucrania" lanzando ataques de larga distancia para demostrar la "superioridad tecnológica" rusa y dejar de "seguir las reglas del juego que se nos imponen".

De igual manera, el politólogo se mostró a favor de los objetivos de las tropas rusas, declarando que Kiev es territorio de Rusia. “Estoy completamente convencido de que [Ucrania] es nuestra tierra, esta es ciertamente nuestra tierra. No se trata de Ucrania y el país en el que pueda existir. Esta es históricamente nuestra tierra, que resultó estar en este país por errores, malentendidos y traiciones".

Mikheyev también dedicó más de cuatro minutos al aire para criticar a los comandantes militares rusos y al Kremlin. Foto: especial.

Grupo Wagner pide municiones extras para ganar la guerra

Los comentarios del experto se dan a tan solo unas pocas horas luego de que el jefe del grupo de mercenarios Wagner de Rusia, Yevgeny Prigozhin, sentenció que la línea del frente en Ucrania se derrumbará si sus tropas no cuentan con más municiones. Prigozhin sentenció, en fechas recientes, que sus fuerzas están "hambrientas de municiones" y el grupo de mercenarios funge como el "cememeto" que mantiene unida la línea del frente y la última línea de defensa para ganar la guerra.

“Hoy, Wagner es el cemento que, como he dicho anteriormente, mantiene al ejército ucraniano en su lugar , moliéndolo, destruyéndolo e impidiendo que se despliegue en otras regiones y ocupe otros frentes. También estamos avanzando y el ejército [ruso] se ve obligado a seguirnos para salvar las apariencias y apuntalar su reputación ... Si el grupo de Wagner se retira, se desarrollará la siguiente situación. Está claro que el frente se derrumbará, el frente se derrumbará por las fronteras rusas, tal vez se desmorone aún más", dijo Yevgeny Prigozhin.

