Fuerte aliado de Putin se debate entre la vida y la muerte; hablan de una enfermedad renal y un sucesor

Uno de los aliados más comprometidos con el presidente ruso, Vladímir Putin, es Ramzan Kadyrov, líder de la República de Chechenia, quien además se ha mostrado como un incondicional durante la actual guerra con Ucrania. Lo que ahora ha extrañado a la prensa internacional es que "el Señor de la Guerra" pueda ser reemplazado por uno de sus hijos tras una extraña enfermedad que ha padecido en las últimas semanas. Y es que el mandatario del país con la extensión territorial más grande del mundo se ha encontrado Akhmat Kadyrov. Este acontecimiento resulta histórico porque es la primera vez en 20 años que otra persona se reúne de manera diplomática con el líder ruso.

Durante un evento público, se vio al líder checheno hinchado y rojizo de la cara. FOTO: Twitter de @AlertaMundial2

¿Que enfermedad sufre el "Señor de la Guerra"?

Bien, desde el principio de la invasión Rusa a Ucrania, el líder de la República Chechenia ha sido un fuerte aliado de Vladímir Putin. Se denominó a sí mismo como "el soldado de infantería" del mandatario ruso, y no es de extrañar que en el proceso haya "ganado enemigos" y que la exigencia del conflicto bélico, haya deteriorado su salud. Según los informes, el jefe checheno está gravemente enfermo y se habla de una enfermedad renal. Sin embargo, versiones periodísticas detallan que pudo haber sido envenenado.

No es normal que la lanza más fuerte de Vladímir Putin faltase al discurso sobre el estado de la nación, además de que un sujeto que se mantiene en forma se viese sumamente hinchado y rojizo del rostro durante una reunión pública en la capital de su localidad, Grozny. No conforme con toda esta situación que le rodea, Ramzan Kadyrov ha tenido que recurrir a médicos de los Emiratos Árabes Unidos para poder recibir un diagnóstico puntual acompañado de un buen tratamiento. Esto porque dijo que "no confía" en los doctores de Moscú.

Aquí es donde sugieren que el líder checheno pudo haber sido envenenado. Las pruebas son que uno de sus aliados —cercano a su círculo militar— el general de división Apti Alaudinov de 50 años, sufrió un "intento de asesinato" el mes pasado. Por su parte, el periodista kazajo, Azamat Maytanov, aseguró que la enfermedad renal sería crítica y de nivel terminal, la cual pudo haber sido causada por un supuesto envenenamiento. Esto implicaría un duro golpe a los aliados que han seguido ciegamente a Vladímir Putin durante la invasión a Ucrania.

Apodaron a Ramzan Kadyrov como "el Señor de la Guerra" debido a su respaldo incondicional en las invasiones, principalmente en ésta última que afectó a Ucrania. FOTO: Twitter de @AlertaMundial2

Llenos de "enemigos" y pocos aliados

En su momento trascendió la verdadera misión que Vladímir Putin le encomendó a Ramzan Kadyrov... matar al presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Y es que el hombre de 46 años ha sido considerado como uno de los aliados más cercanos al mandatario ruso. En su historia de vida, se sabe que es padre de 14 hijos, que tiene tres esposas y que ha sido un fuerte respaldo en la lucha contra Ucrania. Su lealtad se vio respaldada —incluso— por parte del Ministerio de Defensa ruso y ciertos generales.

Claro que el precio de ser el "Señor de la Guerra" del mandatario ruso ha sido alto, pues "ha hecho demasiados enemigos entre los generales que tienen acceso a los desarrollos del GRU". Recordemos que "el GRU" es el Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, responsable del supuesto envenenamiento del agente doble Serguéi Skripal de Gran Bretaña en 2018. A la par, la sigilosa agencia de seguridad "FSB" de Vladímir Putin también ha llevado a cabo ataques de este tipo, por ejemplo, contra el líder de la oposición, Alexei Navalny en el 2020, en Siberia. Adempas del enemigo Alexander Litvinenko en Londres en 2006.

