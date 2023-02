Vladimir Putin ya no será presidente de Rusia para 2024: la fuerte revelación de su vocero

Dmitri Serguéievich Peskov, diplomático ruso y —actualmente— actualmente secretario de Prensa del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, admitió que su mandatario no se encuentra "a la altura" para decidir si se postulará para presidente el próximo año. El portavoz fue muy puntual al decir que el hombre de 70 años no competiría en las próximas elecciones que sí se llevarán a cabo a pesar del conflicto militar con Ucrania. De acuerdo con medios internacionales, las declaraciones salieron a la luz cuando el funcionario fue cuestionado si el líder ruso se encontraba listo para decidir si presentaría su candidatura en el 2024.

Vladímir Putin asegura que sí participará como candidato en las elecciones rusas. Pero su gabinete no pudo confirmar o desmentir su información. FOTO: AFP

Las elecciones fueron cuestionadas

Debido al actual conflicto bélico, las elecciones del siguiente año habían sido cuestionadas, pues de acuerdo con Dmitri Serguéievich Peskov, "hasta ahora no hay estados de ánimo preelectorales o electorales: Vladimir Putin tiene mucho qué hacer. Definitivamente no está a la altura ahora". A la par, el líder del Kremlin de Moscú es perseguido por rumores en torno a su estado de salud y a críticas muy duras debido a la brutal guerra que desató en Europa Occidental. Más que nada porque las tácticas militares no van según lo planeado luego de la invasión el pasado 24 de febrero del 2022.

Vladímir Putin dice que sí se presentará

Las aguas se ponen un poco turbulentas, porque a pesar de que el portavoz del líder ruso, Dmitri Serguéievich Peskov, admitió que el hombre de 70 años "definitivamente no está a la altura ahora", Vladímir Putin ha indicado que sí se presentará como candidato a las próximas elecciones. Aunque no existen los ánimos electorales, sí se espera que las votaciones a la presidencia se lleven a cabo, la primera ronda debería comenzar en marzo del 2024 y la segunda el 7 de abril del 2024 —solo tres semanas después—.

La situación en los alrededores de la ciudad sitiada de Bajmut, en el este de Ucrania, es “extremadamente tensa”, según comentó el comandante de las fuerzas terrestres de Kiev, el coronel Oleksandr Sirskyi. FOTO: AP

Durante una entrevista, Dmitri Serguéievich Peskov le dijo al periódico Izvestia —uno de los más grandes en Rusia— que bajo las condiciones de la "Operación Militar Especial" de Vladímir Putin —SVO por sus siglas en ruso—, las perspectivas de celebrar las elecciones, tanto en septiembre como las presidenciales, se habían puesto entredicho. Sin embargo, el actual gobierno "escuchó" el mensaje de que éstas y las otras votaciones —debido a su importancia— debían realizarse conforme a la ley. Dado que ya son parte del sistema integral de desarrollo de su sociedad y sistema político.

"Hasta ahora no hemos escuchado de él ninguna declaración en la que hablaría sobre nominar o no nominar su candidatura. Es decir, todavía es un poco prematuro. Sólo tenemos que ser pacientes.", aseguró el portavoz del presidente ruso.

Entonces la excusa para no confirmar si Vladímir Putin participaría en las eleciones o no en estos momentos fue que "definitivamente no estaba a la altura ahora" por el desarrollo de los acontecimientos bélicos. Cabe destacar que de presentarse, este sería su quinto mandato como presidente de la nación. Además de que fue mandatario interno durante varios meses a principios del año 2000. Sus críticos creen que pueden esperar que el mandatario ruso aproveche las elecciones para dimitir en medio de preocupaciones sobre su estado de ánimo al continuar la "cruel guerra" en Ucrania.

Rusia ha celebrado este martes maniobras de defensa antiaérea en el oeste del país, que han incluido el empleo de cazas, en medio de varios ataques con drones a unos cien kilómetros de Moscú y en el sur del país. FOTO: AFP

Estos son los posibles sucesores al "trono" ruso

Los partidarios esperan que pueda buscar un sucesor leal que continúe con su "gobierno represivo", pero por ahora no hay un candidato claro. Su jefe de seguridad de línea dura, Nikolai Patrushev, de 71 años, quiere que su hijo, el ministro de agricultura Dmitry Patrushev, de 45 años, sea instalado como presidente. Esto debido a que se considera que no ha sido "manchado" por la guerra, pero que es un par de manos seguras. Otra opción es el leal exguardaespaldas de Vladímir Putin, el gobernador de Tula, Alexei Dyumin, de 50 años, quien una vez salvó la vida del líder en un ataque de un feroz oso pardo.

El expresidente Dmitry Medvedev, de 57 años, busca pulir sus credenciales con jefes militares y de seguridad de línea dura con ataques vitriólicos contra Occidente casi a diario. Así que es probable que busque el puesto nuevamente si es que está disponible. Muchos dudan de que Vladímir Putin renuncie voluntariamente al poder. Tradicionalmente, el líder ruso ha anunciado formalmente su candidatura bastante tarde en el período previo a las elecciones. La especulación ha sugerido que el mandatario sufre de cáncer y la enfermedad de Parkinson en etapa temprana.

Los rumores sobre el deterioro de la salud, el estado mental y la posición inestable del presidente, han circulado desde mucho antes de que ordenara la invasión de Ucrania. En el año transcurrido desde entonces, los rumores solo se han intensificado a medida que la guerra parece haber cobrado su precio. Las imágenes de reuniones oficiales y apariciones lo muestran agarrándose a una mesa para apoyarse, golpeando sus pies aparentemente sin control y luciendo inestable mientras camina. Asimismo en los últimos años se le ha visto hinchado del rostro y con mucha fatiga.

El comandante de las fuerzas terrestres ucranias denunció un nuevo ataque de las tropas de mercenarios rusos Wagner en el intento de rodear la ciudad de Bajmut. FOTO: AP

Pero John Sullivan, exembajador de Estados Unidos en Rusia, le dijo a la revista Foreign Policy que ha visto a Vladímir Putin de cerca en los meses previos a su invasión de Ucrania y dudaba de las afirmaciones de una enfermedad a largo plazo.

"No tengo motivos para creer que no es más que un hombre ruso de 70 años que está envejeciendo y que recibe atención médica de primer nivel, pero que está bajo un estrés de primer nivel en este momento", dijo.

Sigue leyendo: