Putin prohíbe usar palabras extranjeras para proteger a Rusia del "Occidente degenerado"

Vladimir Putin, presidente de Rusia, lanzó este martes una ley que prohíbe a los funcionarios estatales utilizar los extranjerismos, esto con el fin de proteger la lengua rusa de la influencia de otros idiomas, especialmente el inglés. De acuerdo con el mandatario, la medida fue tomada como parte de sus ideales de “proteger” a su nación de lo que él considera “un occidente degenerado que intenta destruir a su país”, misma idea que ha reproducido desde que inició el conflicto bélico con Ucrania, hace exactamente un año.

“Al utilizar el ruso como lengua estatal de la Federación Rusa, no está permitido emplear palabras y expresiones que no se corresponden con las normas del ruso moderno, a excepción de las palabras extranjeras que no tendrán equivalentes de uso generalizado en ruso”, se lee en la iniciativa impulsada por Putin. De igual manera, el gobierno publicará un listado de palabras extranjeras que sí se permitirán utilizar en el país.

La ley fue emitida este martes. Foto: especial.

Aparentemente, el objetivo de esta ley es promover el correcto uso del idioma en todos los niveles de la administración pública. Ahora, el gobierno ruso deberá determinar el mecanismo para elaboración de gramáticas, diccionarios y otros manuales que incluyan las normas lingüísticas de obligada aplicación. Cabe mencionar que, por ahora, la iniciativa no especifica sí habrá sanciones para las personas que utilicen palabras extranjeras.

Cabe mencionar que el uso de extranjerismos ganó popularidad en Rusia luego de la caída de la Unión Soviética y la apertura de Rusia a Occidente en 1991; no obstante, está práctica se ha popularizado gracias a las plataformas digitales y las redes sociales de jóvenes y niños rusos. Actualmente, en Rusia hay, aproximadamente, 138 millones de personas que hablan ruso.

En Rusia hay más de 138 millones de hablantes de ruso. Foto: especial.

¿Qué son los extranjerismos?

Los extranjerismos son palabras, o expresiones, que se toman de otro idioma cuando una lengua no posee términos propios para el referente en cuestión, o bien porque sus hablantes prefieren la alternativa extranjera a la propia por alguna razón social. Tienen su origen gracias a un contexto global como el surgido a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Y, los especialistas del lenguaje, los consideran como reflejo del intercambio y la comunicación entre las diversas culturas y civilizaciones, así como de los complejos procesos históricos de colonización.

SIGUE LEYENDO

Rusia dio una atroz orden a dos niñas ucranianas tras matar a su mamá para conmemorar un año de invasión

Zelenski predice que Putin será asesinado por sus tropas: "Los depredadores se comerán a otro depredador"

Putin condecora al actor Steven Seagal tras llamarlo “uno de los más grandes dirigentes del mundo"