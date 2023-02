Alerta en Florida: descarrila tren que transportaba más de 30 mil galones de combustible

Esta tarde un un tren que transportaba más de 30 mil galones de combustible de propano se descarriló en Florida y causó alerta ambiental luego de que apenas hace unas semanas otro tren también volcó y provocó una nube con residuos tóxicos en Ohio.

De acuerdo con informes locales, un camión cisterna de propano que transportaba miles de galones de combustible se volcó en el condado de Manatee, junto con varios otros automóviles. Por lo que autoridades ya se encuentran trabajando para determinar la ruta de limpieza más segura dado que se traerá equipo pesado para enderezar los autos, incluido el camión cisterna de propano.

Maquinaria pesada limpiará los escombros con tecnología de drones

El jefe de Bomberos de Southern Manatee, Robert Bounds, dijo el este martes a la cadena Fox 13 que seis vagones de ferrocarril de Seminole Gulf se salieron de las vías cerca de un campamento para personas sin hogar en la frontera entre los condados de Sarasota y Manatee.

Cinco de los vagones transportaban placas de yeso, mientras que el sexto transportaba propano. Otro vagón de tren que no volcó también transportaba propano en ese momento y saltó la vía durante el descarrilamiento parcial. Hasta el momento no se reportaron heridos y no hay indicios de que se esté escapando propano.

Al mediodía, comenzaron a circular las imágenes en redes sociales donde se ve el ferrocarril volcado, sin embargo, no se muestran fugas, pero los equipos de materiales peligrosos continúan monitoreando hasta descartar por completo un riesgo.

"Pudimos mirar el tanque y determinar los niveles del tanque desde el exterior, mostrará diferentes colores si algo realmente tiene fugas. No hay fugas. No hay daños físicos reales en el tanque aparte del vuelco, pero no hay daños significativos", explicó el jefe Robert Bounds.

Debido a que no hay riesgo para la población, no se han emitido órdenes de evacuación y no hay cierres de carreteras en este momento. Sin embargo, pueden salir al área cuando se descargue el producto pues si existe un peligro potencial.

Para despejar las vías, autoridades llevarán maquinaria pesada al área y así poder desviar alrededor de 30 mil galones de propano del camión cisterna.

Hasta el momento no se han reportado fugas de gas

"Con la ayuda de nuestra tecnología de drones, podemos volar río abajo y mirar al otro lado de las vías y hay un campamento para personas sin hogar allí", indicó el jefe de bomberos. "No estamos seguros de cuántas personas. No pudimos visualizar eso desde el aire. Enviamos a MSO y algunos otros equipos allí para abordar a las personas y abordar el peligro potencial, y también los monitorearemos". en caso de que tengamos que evacuar".

SIGUE LEYENDO

Surgen enfermedades en Ohio tras la explosión tóxica por el descarrilamiento del tren

VIDEOS: un polvo blanco cayó del cielo y cubrió los autos, temen que sea por la nube tóxica de Ohio

VIDEO: otro tren choca contra tráiler pero ahora en Haverstraw, Nueva York