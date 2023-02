VIDEOS: un polvo blanco cayó del cielo y cubrió los autos, temen que sea por la nube tóxica de Ohio

En redes sociales circulan los angustiosos reportes de ciudadanos estadounidenses que vieron cómo del cielo comenzó a caer un extraño polvo blanco que dejó cubiertos los automóviles y las calles. Las cámaras de seguridad captaron el momento desde el jueves 23 de febrero y en las primeras horas de este viernes 24, tal como se puede apreciar en el video principal de esta nota.

En fotografías y grabaciones que rápidamente se hicieron virales, se pudo saber que el extraño fenómeno ocurrió principalmente en los estados de Virginia Occidental y Maryland. En ellos se ve cómo los vehículos tienen una película blanca muy similar a la ceniza volcánica que cae en estados como México, Morelos, Puebla o la propia Ciudad de México cuando hay actividad en el volcán Popocatépetl.

¿Qué es el extraño polvo blanco?

Algunos usuarios en redes sociales dijeron en un inicio que podría tratarse de polen, sin embargo, fueron prontamente desmentidos debido a que este componente de las plantes suele ser de color amarillo. Entonces, vino a la mente de los pobladores que entonces podría ser una secuela del desastre ambiental en Ohio que lleva ya algunas semanas debido al descarrilamiento de un tren que transportaba algunos materiales químicos peligrosos.

"Antes de que todos comiencen a enloquecer, es posible que vean 'polvo' caer del cielo en algún momento de esta noche, o tal vez no. Es muy probable que sea por el descarrilamiento del tren en Ohio (pero no sé). No hay informes de personas enfermas a partir de ahora, los mantendré informados", escribió en Twitter la cuenta Montgomery Fire Wire.

Auto cubierto de polvo blanco. Foto: @MoCoFireWire

Y es que vale recordar que el pasado 3 de febrero se accidentó dicha pesada unidad en la comunidad de East Palestine; debido al riesgo, las autoridades locales desalojaron poco más de un kilómetro a la redonda y decidieron liberar y quemar intencionalmente el cloruro de vinilo de cinco de los vagones, sin embargo, dicho experimento generó enormes llamas y humo negro, el cual cubrió rápidamente la zona y le hizo -mediáticamente- ganarse el nombre de "la nube tóxica de Ohio".

Sin embargo, es importante no caer en rumores que circulan en redes sociales ni propagar el pánico, ya que lo que cayó en realidad provenía de una gran tormenta de polvo de las llanuras, explicó en redes sociales el meteorólogo Spencer Adkins.

El experto mostró un breve pero contundente video en el que se aprecia como la gran cortina de polvo pasa por Nuevo México, Texas y Oklahoma, y detalló que es muy probable que cierta cantidad de polvo haya llegado hasta Virginia y Maryland.

