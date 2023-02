La devastadora epidemia de cáncer que se podría desatar tras el descarrilamiento del tren tóxico en Ohio

Michael Barasch, abogado que representa a las víctimas enfermas del 11 de septiembre, lanzó una dura advertencia después del devastador descarrilamiento de un tren con material tóxico en East Palestine, Ohio, Estados Unidos. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de febrero y desde entonces, según Barasch, los habitantes de la zona han estado expuestos a una gran cantidad de materiales peligrosos que fueron derramados, lo que sin duda ha causado temores sobre la seguridad del aire y el agua potable.

De acuerdo con Michael Barasch, los residentes de East Palestine deberían temer debido a que una "explosión de cánceres estaría a punto de ocurrir", dijo el abogado a medios locales este miércoles. “Tengan miedo, mucho miedo”, dijo Barasch sobre los posibles riesgos para la salud que se avecinan; agregó que “esta es una explosión de cánceres esperando a suceder. Y no lo verá durante años, a veces 5, 10, 20 años. Esto es algo aterrador”.

Michael Barasch, abogado que representa a las víctimas enfermas del 11 de septiembre. Foto: New York Post

El abogado es famoso por representar a decenas de miles de víctimas del 11 de septiembre, incluidas muchas a las que se les diagnosticó cáncer años después de consumir polvo tóxico en la Zona Cero. Ahora, Barasch declaró ante medios estadounidenses que no creía en las garantías de la Agencia de Protección Ambiental de que el aire y el agua potable volvían a ser seguros en la zona donde ocurrió el descarrilamiento del tren que ocasionó el derrame tóxico.

“Me dio escalofríos cuando la EPA les dijo a los residentes de Palestina Oriental que el aire era seguro para respirar”, mencionó Barasch este miércoles. Agregó que “eso es exactamente lo que la administradora de la EPA, Christine Todd Whitman, les dijo a los habitantes del centro de Nueva York [después del 11 de septiembre] y no era seguro en absoluto".

Descarrilamiento de un tren que transportaba materiales tóxicos. Foto: especial.

De igual manera, el abogado comento que en redes sociales circulan fotografías donde aparecen animales muertos y extraños burbujeos en el agua. “He visto las fotos del burbujeo en el agua. He visto las fotos de los animales muertos. Yo no bebería esa agua, ¿y tú?". Además, pidió a los habitantes East Palestine protegerse hasta que "haya evidencia científica independiente”.

Finalmente, Michael Barasch explicó que el cloruro de vinilo, que se derramó sobre East Palestine está fuertemente relacionado con el cáncer de hígado, cerebro y pulmón. A la par, científicos estadounidenses han declarado ante medios locales que se sabe cuál sería el resultado tras quemar la combinación de químicos tóxicos que se derramó en Ohio.



