Surgen enfermedades en Ohio tras la explosión tóxica por el descarrilamiento del tren

Tras el descarrilamiento del tren de Norfolk South el pasado 3 de febrero que desató una nube con residuos tóxicos, algunos de los habitantes de la localidad de East Palestine en Ohio, Estados Unidos, aseguran que han comenzado a tener algunas complicaciones en su salud al haber quedado expuestos ante la nube tóxica que se quedó en el ambiente desde hace tres semanas. Uno de los afectados es Wade Lovett quien afirmó tener problemas con su forma de hablar.

Wade indicó para el NY Post, que su voz se ha vuelto tan aguda que pareciera que hubiera inhalado mucho helio para que se suene parecido al personaje de Walt Disney, Mickey Mouse. “Los médicos dicen que definitivamente tengo los químicos en mí, pero no hay nadie en la ciudad que pueda realizar las pruebas toxicológicas para averiguar cuáles son”, acotó.

El hombre de 40 años de edad que se dedica al arreglo y tuneo de automóviles, detalló que desde aquel 3 de febrero le cuesta trabajo respirar, pero sobre todo lo mantiene tenso que no pueda hablar con normalidad ya que dijo: “Mi voz suena como Mickey Mouse. Mi voz normal es baja”, mencionó, y agregó:

“Es difícil respirar, especialmente por la noche. Me duele tanto el pecho por la noche que siento que me ahogo. Toso mucha flema. Perdí mi trabajo porque el médico no me deja ir a trabajar”, afirmó.