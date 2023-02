Una modelo pasaba 14 horas en su iPhone, ahora tiene un terrible padecimiento y usa silla de ruedas

Una modelo de OnlyFans llamada Fenella Fox se generó un terrible padecimiento de vértigo debido a su uso excesivo de celular. A sus escasos 29 años tenía que permanecer la mayor parte de su tiempo postrada en la cama o incluso —con el fin de hacer sus actividades por sí misma— trasladarse en silla de ruedas. La mujer pasaba hasta 14 horas al día en su iPhone porque debía mantener activas sus redes sociales debido a la naturaleza de su trabajo, el cual le exige crear contenido constantemente para sus suscriptores y seguidores. Ella debía posicionar su imagen en el mercado para poder seguir creciendo en la plataforma de contenido para adultos, de lo contrario perdería sus ingresos. Sin embargo, el estar conectada todo el tiempo le deterioró su salud.

El estar todo el tiempo conectada a redes deterioró su estado de salud. FOTO: Fenella Fox

De acuerdo con su testimonio —recopilado por el medio británico The Mirror— los malestares iniciaron con dolores de cabeza y cuello a los que les restó importancia. Optó por subsanar sus padecimientos durmiendo más temprano y así poder sobrellevar el dolor, pero jamás desapareció. Luego, la modelo se mudó a Portugal y aquí sus síntomas empeoraron considerablemente. El punto máximo del deterioro de su salud fue en noviembre del 2021. Comenzó a marearse, lo relacionaba con insolación o con cansancio por el trabajo y como se le quitó sorpresivamente, no acudió inmediatamente con el doctor. Sin embargo, una semana después, todos los padecimientos volvieron abruptamente y más fuertes.

"Sentí que no podía caminar correctamente, físicamente me encontraba muy mal. Mareada y un poco distorsionada de la realidad. Puedo visualizarlo, pero no es fácil de explicar", dijo.