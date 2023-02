Indignante: una funcionaria pide trabajar más a aquellos que se quejan porque "el costo de la vida es alto"

No es un secreto que año con año el costo de vida suba debido a la crisis económica que padecemos a nivel mundial. En general, en todo rincón del planeta se sufre hambruna y una escasez del los productos de la canasta básica que encarecen los alimentos y sube el precio de los mismos. Esto afecta principalmente a la población, quienes día con día deben ingeniarse nuevos métodos para poder cubrir sus necesidades. Sin embargo, el peso debe recaer en los gobiernos, quienes deben ingeniar una manera de subsanar las alteraciones climáticas, los conflictos y las presiones económicas que causan que aumente este problema.

Al parecer, la secretaria de Medio Ambiente del Reino Unido no piensa igual, y ella cree que la población debe buscar trabajar más horas para tener mayores ingresos y así —según su argumento— costear su propia manutención. Su comentario provocó una disputa enorme en la Cámara Baja del Parlamento del Reino Unido y —por supuesto— una indignación general entre los internautas que rápidamente compartieron su declaración en redes sociales.

La prensa británica la ha apodado "Calamity Coffey" debido a sus constantes desaciertos en todos los puestos en los que ha estado. FOTO: Wikipedia

Therese Coffey cree que los británicos deben "trabajar más"

El nombre de esta funcionaria es Therese Coffey, y la mujer ya es conocida en su región por cometer este tipo de "errores" por sus comentarios "imprudentes". Todo comenzó cuando la parlamentaria laborista Rachael Maskell —miembro del Partido Cooperativo— planteaba los problemas sobre la crisis alimentaria. La secretaria de Medio Ambiente confrontó la opinión dentro de la Cámara de los Comunes y admitió que la crisis del costo de vida era "realmente difícil" para las familias del Reino Unido. Sin embargo, agregó que "una de las mejores formas" para que las personas aumenten sus ingresos es "trabajar algunas horas más, mejorar sus habilidades, obtener mayores ingresos".

La prensa británica ya a tildado a esta mujer como "Calamity Coffey", que en español se traduciría como otra desgracia más dicha por Therese Coffey. Y es que la funcionaria comete una y otra vez una serie de errores debido a sus comentarios erráticos que le generan abucheos públicos. El DailyMail compartió que durante una conferencia de la Unión Nacional de Agricultores la mujer insistió que la escasez de huevos —cuya afectación fue a nivel mundial— se debió por una "falla del mercado". Esto haciendo mucho hincapié a que era un problema exclusivo en el Reino Unido y no una crisis general.

Asimismo, se enfrentó con el futbolista inglés Marcus Rashford por su campaña de comidas escolares gratuitas. En otra ocasión fue criticada por cantar "Time of My Life" cuando el aumento de Universal Credit terminó cuando ella era secretaria de trabajo y pensiones. El año pasado, cuando la nombraron secretaria de salud, admitió que ella "no era un modelo a seguir" debido a que se le cuestionó sobre su consumo a la bebida y cigarro. En sí, esta mujer no ha tenido muchos aciertos en las varias posiciones dentro del actual gabinete británico.

Argumentó que la mejor manera de contrarrestar la inflación que "ha causado" el aumento de los precios, es trabajando horas extra, aplicar a mejores puestos laborales y "ganar más". FOTO: Adobe Stock

Reino Unido, así como el resto del mundo padece hambruna

Durante las preguntas sobre el medio ambiente en la Cámara Baja del Reino Unido —las cuales se llevaron a cabo esta mañana—, la política Rachael Maskell, del Partido Laborista, interrogó a Therese Coffey sobre la situación de los británicos que luchan para pagar las compras de alimentos. Previo a esto, se había argumentado que:

"Hubo un aumento del 16,8 por ciento en los precios de los alimentos en el año, el Gobierno ha construido su infraestructura de pobreza alimentaria con dependencia de donaciones voluntarias y donaciones de desechos minoristas. Sin embargo, debido a la demanda, los bancos de alimentos en York se están agotando, agotando los suministros de alimentos".

Rachael Maskell dijo que está organizando un día de donación para ayudar a llevar suministros y distribuirlos a los necesitados, lo llamó "York Together" porque se apoyarán mutuamente. Sin embargo, le preguntó a la funcionaria "¿qué está haciendo el Gobierno para asegurarse de que nadie se quede sin nada?". La pregunta fue directa y sensata, pero Therese Coffey respondió que... si bien tenía razón de elogiar la iniciativa en York con sus electores —que además resaltó que su ayuda era "muy bienvenida"—, es una "actividad" que se puede hacer localmente.

"Pero hablamos de aspectos del precio de los alimentos. La inflación es realmente dura en este momento, no hay duda al respecto, y soy consciente. Sin embargo, todavía tenemos una situación en la que —en general— toda Europa tiene una de las proporciones más bajas de ingresos que se gasta en alimentos. Los supermercados han sido muy competitivos.", puntualizó al comienzo de su discurso.

"Eso es espantoso" le respondió la parlamentaria que argumentaba la falta de alimentos en los bancos comunitarios de York. FOTO: Adobe Stock

Luego de esto le dijo a la parlamentaria que "la animaba" a que también trabajara apoyando el fondo de apoyo doméstico que está destinado a las personas especialmente necesitadas. Aquí fue donde enfatizó que las personas debían aumentar sus ingresos no solo con sus trabajos comunes, sino laborando horas extra, mejorando sus habilidades y aspirar a un puesto más alto que les diera ingresos mayores...

"Pero, por supuesto, la subvención de asistencia social local que el gobierno central otorgó hace algún tiempo a los consejos locales también está ahí para que la usen".

Debido a la respuesta que recibió la parlamentaria Rachael Maskell de parte de la funcionaria Therese??????? Coffey, la política solo pudo contestar a su argumento... "eso es espantoso". Y es que todas las preocupaciones que había externado la miembro del Partido Cooperativo, se vieron ahogadas. Ella enfatizó que los bancos de alimentos en York no podrían sobrevivir por más tiempo, pero la secretaria del Medio Ambiente solo culpó a las personas por la pobreza alimentaria.

"Ellos tienen salarios bajos y son pobres, y ella espera que trabajen aún más horas para poner comida en la mesa. La gente pasa hambre, a menudo se limita a una pequeña comida al día o se salta la comida por completo. Es hora de que su gobierno apoye a las familias necesitadas, no haciéndolas trabajar más para ganar una migaja.", finalizó la parlamentaria Rachael Maskell.

Por su parte, la diputada laborista Nadia Whittome agregó en su participación que, de manera general, "este gobierno está completamente fuera de contacto con la clase trabajadora.", y no se discutió más el tema.

