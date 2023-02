Un Monstruo Comegalletas aterroriza a turistas en California: "Voy a matar a tu familia"

En Estados Unidos se ha vuelto muy común que sujetos se disfracen de personajes icónicos de programas infantiles y en lugar de alegrar la zona y tomarse fotografías con los turistas —como se acostumbra en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México o de otras plazas al interior de la república— comiencen a mendigar dinero o simplemente a portarse de forma bravucona con los transeúntes.

Acosa a los padres para que forzosamente le paguen "las fotos" con los menores de edad a las que se mete arbitrariamente. FOTO: Medio local de EU

Tal es el caso de este hombre de 59 años identificado como Adam Sandler, pero sin una gota de la chispa cómica y empatía con la se caracteriza el actor del mismo nombre. De acuerdo con los medios locales, la botarga del Monstruo Come Galletas apareció en la zona costera de Santa Cruz, California, el mismo día que falleció Lloyd Morrisett, el creador de Plaza Sésamo que desgraciadamente falleció el pasado 15 de enero a la edad de 93 años. Nadie compartió las causas de su muerte.

"Voy a matar a toda tu familia", dice el sujeto

De acuerdo con los residentes de Santa Cruz, Adam Sandler de 59 años luce muy amigable desde lo lejos y les despierta la intención de irse a tomar fotos con él, sin embargo y al momento de querer acercarse... termina por gritarles obscenidades, los acosa, se mete con la gente de manera agresiva y crea conmoción en todo el muelle. De acuerdo con un empleado de la zona llamado Mark, lo vio aparecer por primera vez el día que falleció el creador de Plaza Sésamo, le preguntó sobre el uso de la botarga y él se limitó a contestar que estaba triste y que por eso lo vestía. Sin embargo, al pasar la gente y se recibieron muchas quejas de su comportamiento errático.

La policía investigó al sujeto y pidió que nadie se acerque a él

De acuerdo con las autoridades, el sujeto ya tiene un historia de causar problemas de este y otros delitos menores en todo el país. De acuerdo con la detective de la policía de Los Ángeles, Jeana Franco, desde el 2016 se sabe que “este tipo es como una molestia nacional”. Así pues, los residentes han recibido la instrucción de no involucrarse con el hombre disfrazado del Monstruo Come Galletas, esto para evitar la confrontación directa de sus burlas de mal gusto. Sin embargo, los lugareños se mostraron molestos porque no podrán disfrutar del paseo por la ciudad costera de California.

Supuestamente se encontraba triste el día que falleció el creador de Plaza Sésamo, y es por eso que desde entonces viste la botarga del Come Galletas. FOTO: Especial

Y es que este "aspirante" o "fanático" de Plaza Sésamo, no se mide ni se limita en su actuar. Ha acosado a padres para que le paguen por posar en fotos con sus hijos sin que se lo pidan. Aunado a esto, la portavoz de la policía local, Joyce Blaschke, dijo que su historial lo vuelve una persona conflictiva y que lo único que pueden hacer —hasta que cometa un delito— es pedirle a las personas que no interactúen con el sujeto.

"Estamos recibiendo llamadas de personas que dicen que es espeluznante. Manténgase alejado de él. Según su historial, recomendamos al público que no interactúe con este individuo. Personalmente, no me tomaría una foto con él.", compartió en un comunicado para el The New York Post.

¿Es el mismo sujeto que acosaba a los turistas en Nueva York?

Desde su llegada a la ciudad costera de Santa Cruz, Adam Sandler de 59 años, no registró ningún delito o amonestación de parte de las autoridades. Sin embargo la prensa de Estados Unidos ya lo está vinculando con el llamado "Evil Elmo" que acosó a los turistas del estado de Nueva York hace una década. La policía, Joyce Blaschke, se negó a confirmar o desmentir esta información, pero la realidad es que en el 2013 se informó sobre un caso similar.

En el 2013 un sujeto con un nombre similar también causó disturbios en la zona más transitada de Nueva York. FOTO: Medios de EU

Un sujeto llamado "Dan Sandler" —que también se hacía llamar Adam— le gritaba diatribas antisemitas —considerado un delito incitando a la discriminación, odio o violencia contra el pueblo judío— mientras vestía como el títere rojo de Plaza Sésamo en Times Square. Su disturbio le costó una abofeteada junto con un año de cárcel después de amenazar y extorsionar a unas girl scouts difundiendo el rumor de que el grupo dirigía un "campo de violación" en Camboya.

“Acepto el hecho de que cometí un delito, pero de ninguna manera me arrepiento de la incriminación a la organización de las Girl Scouts ”, dijo en el Tribunal Penal de Manhattan en ese momento.

También fue arrestado en San Francisco, cerca de Santa Cruz, donde los fiscales dijeron que agarró a un niño mientras mendigaba con su disfraz peludo de Elmo. Un dueño de un negocio en Los Ángeles que ha seguido de cerca el caso dijo que si bien su conducta no ha sido la mejor, le gustaría que el sujeto recibiese algún tipo de ayuda. "No creo que pertenezca a la calle... nadie quiere escuchar al Monstruo de las Galletas decir que va a matar a su familia.", recalcó. Medios estadounidenses han contactado al hombre de la botarga, Adam Sandler, para recibir sus comentarios, sin embargo no se ha obtenido ninguna respuesta de su parte.

