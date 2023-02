VIDEO | Nuevo abuso policía en Los Ángeles: agentes le disparan a un hombre hasta matarlo

Nuevamente vemos otro caso de abuso policial hacia las comunidades vulnerables de Estados Unidos. Una vez más, Los Ángeles, California, fue la entidad protagonista de la historia en la que un grupo de uniformados le disparan consecutivamente a un hombre —según se percibe en el video, de origen latino—. ¿La excusa? El sujeto llevaba un machete dentro de su auto, los elementos policiales le dijeron que se bajara del auto porque "estaban investigando algo" y ante la negativa comenzó el altercado.

El hombre baja por su propio pie de la camioneta, pero empieza a decirle a los uniformados "jálale, jálale" hasta que se intenta acercar a ellos. FOTO: Captura de imagen de redes sociales

El sujeto no se quiso bajar del auto

Debemos recordar que en Estados Unidos, su política de portación de armas para usarla en legítima defensa es parte de la Segunda Enmienda de la Constitución que rige al país. Por ende, este tema termina generando situaciones extravagantes como éstas en las que hay un enorme abuso de parte de quienes cargan las pistolas. Cuando el hombre fue confrontado por los uniformados, parecía que no estaba entendiendo la situación así que solo les sonrío.

Rápidamente los elementos empezaron a forcejear con él y a darle instrucciones en español “¡sal del carro, sal del carro!” le ordenaban al mismo tiempo que pretendían bajarlo del automóvil que conducía. No le dicen por qué debe bajar de su camioneta y en cambio continúan los gritos "tenemos que investigar algo”. En ese momento se percatan de que carga consigo un arma blanca y añaden a la discusión "suelta el machete".

Como no quiso bajar del auto y las autoridades tampoco pudieron sacarlo de la camioneta, optaron por retroceder y llamar refuerzos. Se pueden ver en el video hasta cuatro patrullas y siete policías de los cuales cinco son los que le disparan en más de 10 detonaciones. Cabe destacar que los oficiales respondieron a la provocación del sujeto, pues en el altercado el hombre salió de su automóvil y les empezó a gritar "¡jálele!" en repetidas ocasiones, que aquí —coloquialmente— conocemos esta palabra como un detonante para el inicio de un conflicto armado.

Todavía en el suelo se alcanzan a escuchar más detonaciones hacia el hombre. FOTO: Captura de imagen de redes sociales

No se muestra todo el video completo

No se sabe con exactitud si la cámara que vemos sea desde el mismo policía que se encuentra grabando el conflicto. Y es que a la par de esto, el video se corta entre el primer forcejeo a cuando el hombre baja por su propio pie de su camioneta. Debido a desciende con un objeto en la mano que no se alcanza a verificar si se trata del machete... los uniformados le disparan, pues dijeron sentirse amenazados por el sujeto. Sin embargo, internautas aseguran que no usaron el famoso taser —que es un arma de electrochoque para inmovilizar— y en cambio se van directo a las balas.

Fuentes internacionales no han podido verificar el motivo por el que la policía intento descender al individuo de su automóvil, así como el motivo que éste tuvo para tener un arma blanca dentro de su camioneta. Luego de esta grabación, opiniones encontradas se han confrontado en las redes sociales, pues los usuarios se muestran tanto a favor como en contra de la policía. Mientras unos argumentan que aquel hombre debió haber acatado las indicaciones otros aseguran que los uniformados no se encuentran lo "suficientemente preparados" para actuar de la forma menos dañina con los sospechosos.

Sigue leyendo: