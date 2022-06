"No voy a ir por ti": un hombre se lanzó a un río y se ahogó mientras la policía miraba de brazos cruzados

Un hombre murió ahogado a finales de mayo dentro un río de Arizona, en Estados Unidos, a pesar de que en el sitio había policías a los que les pidió ayuda antes de no volver a salir del agua.

A pesar de que Sean Bickings, de 34 años, gritó con insistencia “me voy a ahogar, me voy a ahogar”, los uniformados del condado de Tempe solo observaron cómo el sujeto terminó por hundirse.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 28 de mayo y quedaron grabados gracias a las cámaras corporales de los policías, sin embargo, el video se hizo viral poco más de una semana después debido a que lo difundieron las propias autoridades locales.

Evidentemente, la grabación ha causado indignación no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo gracias a que se difundió rápidamente en internet; en este sentido, las autoridades informaron que los tres agentes involucrados en esta tragedia fueron puestos “en licencia administrativa”, aunque no reveló sus identidades ni dijo en qué fase de la indagatorias está el caso.

¿Por que entró al agua?

Todo empezó cerca de las 05:00 horas de ese día, cuando la Policía de Temple recibió el reporte de una discusión entre un hombre y una mujer cerca del Tempe Center for the Arts; entonces, cuando los agentes llegaron, hablaron con la mujer, quien se identificó como la esposa de Bickings.

Les contó que estaban peleando y que la había lastimado físicamente durante el altercado, por lo que los oficiales se aceraron a Sean, que estaba sentado frente al río.

Aunque los uniformados trataron de platicar con el hombre, este lentamente fue acercando más a la orilla, escaló una pequeña valla y entró al agua, asegurando que iba a nadar. Y pese a que ellos le dijeron que estaba prohibido, Sean siguió metiéndose al agua y nadó un poco hacia adentro.

Dos de los policías se acercaron al puente que divide la tierra con el río y retó a Bickings preguntándole que hasta dónde creía que podría nada. Al tiempo, el hombre permanecía en el agua hasta que de pronto empezó a gritar que se iba a ahogar, pero los oficiales solo observaron y le dijeron que regresara.

Pero Bickings mencionó que no podía volver a la orilla, “no puedo, por favor, ayúdame”, se le escucha decir en la grabación. “Está bien, no voy a saltar, no voy a ir por ti”, le gritó el oficial mientras observaba cruzado de brazos junto con sus compañeros.

La esposa de Sean se acercó para pedirle a los policías que lo rescataran, pero ante su inacción intentó saltar la valla para salvarlo, “¡se está ahogando frente a ti y no vas a ayudar!”, le gritó la esposa, a quienes los otros oficiales trataron de detener para que no saltara al agua.

Entonces, el tercer agente fue por un bote para ir por Bickings, pero ya era tarde. Se había ahogado. De acuerdo con el Arizona Republic, Sean no nadó más de 35 metros, cuando de la angustia comenzó a hundirse. El cuerpo del hombre fue rescatado ese mismo día, unas seis horas después del accidente.

