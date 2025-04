Con un bebé en una mano y un arma en la otra: homicida negocia su entrega tras tomar de rehén a una familia | VIDEO

Un dramático episodio digno de una película mantuvo en vilo a una familia venezolana residente de Caracas cuando Henribsen Antonio Bolívar Acevedo, un hombre de 46 años buscado por homicidio calificado, los tomó como rehenes a todos, incluyendo un bebé, para negociar su entrega.

El incidente ocurrió en el municipio Libertador, de la capital venezolana, cuando el sujeto ingresó a su domicilio mientras huía herido tras enfrentarse a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El suceso ocurrió en el callejón La Esperanza, calle 18 de la mencionada urbanización. Según el comisario general Douglas Rico, director nacional del CICPC, Bolívar Acevedo era requerido por el Juzgado 20º de Juicio del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas por el delito de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles.

Durante un operativo para capturarlo, el sospechoso abrió fuego contra las comisiones, resultando herido en el intercambio de disparos.

Irrumpió en una vivienda durante su huida

En su huida, Bolívar Acevedo irrumpió en una vivienda y retuvo a sus ocupantes. Un video captado durante el tenso momento muestra al sujeto sosteniendo a un bebé con su mano izquierda, mientras en la derecha tiene una pistola.

"Me tienen rodeado, no tengo problemas con nadie. Solo pido que me garanticen mi vida hasta que se resuelva todo", dijo al teléfono con un tono de voz tranquilo, mientras cargaba al bebé, que permanecía tranquilo e incluso extendía su mano hacia la pistola que portaba el sujeto.

Los rehenes resultaron ilesos tras la negociación

Tras su arresto fue hospitalizado bajo custodia policial. Foto: Especial

La situación desencadenó una intensa negociación. A solicitud del implicado, un fiscal del Ministerio Público se trasladó al lugar. Tras el diálogo, Bolívar Acevedo liberó a los rehenes, quienes resultaron ilesos, y entregó el arma de fuego que portaba. Posteriormente, se rindió de manera voluntaria a una comisión del CICPC en la parroquia Coche.

“El criminal solicitó la presencia de un fiscal del Ministerio Público, quien se apersonó al sitio. Luego liberó a los rehenes totalmente ilesos y entregó el arma de fuego que portaba”, detalló el director del Cicpc.

El detenido fue trasladado al Hospital José María Vargas, donde permanece bajo custodia policial y su estado de salud es estable. El comisario Rico informó que, además de la orden de captura vigente, Bolívar Acevedo está siendo investigado por su presunta vinculación con otros dos homicidios.