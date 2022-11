Una joven terminó en el suelo y casi desnuda al ser azotada por un policía

Un acto de brutalidad policiaca se presentó en Argentina, cuando una joven mujer fue arrestada por la policía tras salir de un antro en la ciudad de Mar del Plata. La agresión del uniformado quedó captada por la cámara de un celular de una de las acompañantes de la mujer que no perdió detalle desde el momento cuando la víctima era sometida desde que estaba recargada en una patrulla.

Eran alrededor de las 6:00 de la mañana del pasado domingo, y la joven de 25 años de edad salía del boliche Club 26. La mujer acusó que sin algún motivo, el uniformado la detuvo. En el clip se observa cuando la joven quien viste una minifalda roja y una blusa con escote está parada frente a la patrulla y de espaldas al policía quien la sostiene de su antebrazo izquierdo.

En ese momento, la joven comienza a enojarse y dice: “Que él a mí no me puede tocar, o sea a mi no me puedes tocar”, por lo cual paulatinamente se da la vuelta, pero antes de que lo logre, el uniformado la detienen al tiempo que la mujer asegura:

“No hice absolutamente nada, vos a mí no me puedes tocar”.

Otra mujer intentó ayudarla. Foto: Captura de pantalla

Cuando por fin se pone de frente al policía, éste quien aún sostiene del brazo a la mujer, inicia un forcejeo ya que la detenida se quería zafar. Justo en ese instante, de pronto el policía le hace un movimiento parecido a una llave de judo, y la azota sobre el pavimento. “No, ¿qué haces?” le reclama la mujer que graba con su celular.

También se escucha la voz de otra mujer al decir “ey, ey, ey”, mientras que la joven de 25 años yace sentada en el suelo visiblemente lastimada y es todavía sometida por el policía que ahora trata de colocarle las esposas en sus manos sobre su espalda, “deja a la piba”, dice la persona que no deja de grabar la actitud agresiva del uniformado.

La mujer evitó quedar desnuda

Otra de las acompañantes de la víctima aparece a cuadro y trata de ayudar a su amiga para que la dejen en paz, pero es detenida por la indicación del policía que la vuelve a replegar sobre la patrulla donde otro policía la sostiene. En el piso aún sigue el forcejeo con la mujer que con una de sus manos sostiene su blusa para no quedar desnuda ante la insistencia del patrullero que quiere esposarla.

La mujer fue sometida. Foto: Captura de pantalla

“Cuando salíamos, mi hermana se había adelantado una cuadra más. Yo la intenté alcanzar y en la esquina paró un patrullero porque había disturbios en la esquina y cuando intenté pasar, un efectivo policial masculino me agarró y me puso contra el patrullero“, dijo la víctima citada por el medio local Río Negro.

“Cuando me tira al piso me empieza a forcejear el brazo para ponerme las esposas, logra hacerlo y me pone la mano atrás. Yo me estaba sosteniendo la ropa porque sino me iba a quedar desnuda”, aseguró.

“Me pedía la otra mano y me ajustaba más la otra esposa para que me doliera y acceda a darle el brazo”, señaló la joven quien dijo que estuvo arrestada por tres horas sin que jamás le dijeran los motivos de su arresto, solo al firmar su salida le indicaron que había hecho conflictos en la vía pública. Sobre los patrulleros no se conoce si fueron sancionados.

SIGUE LEYENDO:

Una estrella de OnlyFans cuenta el infierno que vivió con un fan que la hizo mudarse de casa varias veces

Informe revela: Putin pelea una guerra contra dos terribles enfermedades sin cura y mortales

RMG