Una estrella de OnlyFans cuenta el infierno que vivió con un fan que la hizo mudarse de casa varias veces

Ashly Schwan supo que su vida estaría destinada para ser famosa en Internet, primero lo intentó al ser una youtuber, pero al ver que los resultados casi inmediatos se reflejaban en la plataforma de contenidos para adultos, OnlyFans, la estadounidense dio un giro a su vida para ahora ser una de las estrellas en dicha página web.

Ashly dejó YouTube para ir a OnlyFans. Foto: IG

Sin embargo, la californiana ha tenido que pagar un alto precio luego de haber vivido una terrible situación que tuvo con uno de sus seguidores que al parecer, se empezó a obsesionar con la ahora rubia y terminó por hacerla sufrir un infierno que la hizo tener que cambiar de residencia en por lo menos dos ocasiones, informó Daily Star.

Aunque ha agradecido a OnlyFans por haber tenido éxito con sus seguidores que la admiran principalmente, dijo, por tener unos senos perfectos, también ha padecido la atención de fans no deseados al acosarla, tal como le sucedió con un hombre con el que había empezado una buena relación a través de chats.

Ashly ha sido modelo para Playboy. Foto: IG

Pese a que Ashly dejó atrás su vida dedica al 100 por ciento como creadora de contenido de vlogs para modelar para enormes marcas como Playboy y ahora desde su cuenta en OnlyFans acaparar grandes ingresos por el contenido erótico y exclusivo que da a sus suscriptores, aún suele subir material en YouTube donde detalla algunos aspectos de su vida personal.

Dichos detalles tocaron a uno de sus seguidores quien dijo, se había vuelto peligrosamente obsesionado con su trabajo, aunque recordó que había sido dulce: “Estaba hablando con este chico, era muy dulce, y luego no me conecto por un par de días”, narró la exitosa rubia en el Internet, quien agregó:

"Un día, me conecté y me envió una foto de sí mismo afuera de mi patio trasero con un cuchillo ", dijo Ashly Schwan.

Ashly tuvo problemas con un fan. Foto: IG

La modelo de contenido para adultos siguió diciendo en entrevista para el podcast de OnlyStans, que el hombre dijo que estaba yendo de excursión; sin embargo, al ver a detalle la foto y al hacer algunos zooms, vio que al fondo se alcanzaba a ver su piscina, lo que descubrió la hasta entonces misteriosa ubicación del acosador.

Por lo anterior, Ashly no tuvo más remedio que mudarse de aquella casa y de otra segunda más de la que no dio detalles, por temor a que alguno otro acosador la estuviese espiando y pudiera atentar contra su seguridad e incluso con su vida.

La modelo en OnlyFans temió por su vida. Foto: IG

“Algunas personas no están del todo ahí… Tuve que mudarme, gracias a Dios, me he mudado como dos veces desde entonces”, acotó la mujer.