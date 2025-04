Madre de Sara Millerey González revela nuevos detalles de su feminicidio: "la mataron solo por ser una trans"

La madre de Sara Millerey González Borja - mujer trans que fue asesinada en Bello, Antioquia, Colombia - ofreció una nueva declaración ante el podcast Más Allá del Silencio. A unas semanas del homicidio de la joven, la mujer compartió nuevos testimonios sobre cómo era el día a día de Sara, así como la agresión que derivó en su fallecimiento.

Al ser cuestionada sobre la vida que llevaba Sara Millerey, Sandra recordó que su hija era muy apegada a la religión y que desde muy pequeña supo sobre su orientación sexual, por lo que desde los 15 años comenzó a llamarse Sara Millerey. Sin embargo, Sandra aseguró que su hija era víctima de constantes agresiones, puesto que las personas la discriminaban por sus preferencias sexuales y la forma que tenía para expresar su orientación sexual.

"Ella solo quería ser ella, ser feliz, ser alegre. Tenía un corazón de amor, de luz y de paz. Siempre queriendo ser ella", recordó la madre de Sara. Sandra Milena agregó que la joven era su única hija y que ambas vivían juntas en una casa rentada; agregó que Sara constantemente era víctima de acoso, por lo que solía recurrir a la religión: "solo por ser una trans, solo por ser ella. La insultaban (en la calle). Con el corazón noble que tenía la maltrataban", narró la madre de familia.

Madre de Sara denuncia que su hija era víctima de acoso por su orientación sexual

La joven fue asesinada en una Quebrada. Foto: Facebook / Sara Millerey.

Sandra también dijo que su hija solía ignorar los malos comentarios, pero el día de los hechos "algo paso". La mujer recordó que ella salía de trabajar cuando le avisaron que Sara estaba en la Quebrada y que había sido severamente golpeada. Según lo dicho por Sandra la golpiza habría sido ocasionada por la orientación sexual de su hija: "fue por eso, por querer ser Sara Millerey". Añadió que, pese a que su hija solía no responder a las críticas, había ocasiones donde ella sí se defendía y preguntaba a las personas el por qué de las ofensas.

La mujer sentenció que cuando encontró a su hija en la Quebrada varias personas trataban de ayudarla, pero no pudieron hacerlo debido a la intensidad del agua, por lo que solicitaron la presencia de bomberos, quienes posteriormente lograron rescatar a Sara. Sandra detalló que, ya en el hospital, su hija solo alcanzó a pedirle agua y posteriormente murió, sin decir los nombres de las personas que la habían agredido y arrojado al agua.

Sara tenía el cuerpo destrozado, dice su madre

En cuanto a la causa de muerte de Sara, Sandra precisó que la joven tenía verías heridas internas, como consecuencia de la paliza. La madre de familia indicó que su hija tenía los brazos fracturados, una cortada profunda en la nunca, un "hueco" en la cabeza, tres costillas rotas y el pulmón derecho destrozado. "Me miró y me dijo 'mamá me voy a morir', yo le dije 'no, mi amor, te vas a recuperar' y finalmente sí murió", sentenció la mujer para el podcast Más Allá del Silencio.

Finalmente, la mujer enfatizó que su hija no tenía problemas con nadie, puesto que llevaba una vida tranquila y las únicas agresiones que recibía eran consecuencia de la discriminación que enfrentaba por su orientación sexual: "solo quiero dejar en claro que ella no era una persona mal. Ella le pedía mucho a Dios, no era una ladrona, no era una persona mala. Ella tenía mucha fe en Dios y un corazón bueno. Yo sé que Dios ya la recibió, porque ella no tenía maldad alguna", puntualizó la madre de Sara en su mensaje