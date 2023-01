FUERTE VIDEO: el primo del fundador de Black Lives Matter murió tras ser electrocutado por un policía blanco

Tristemente en este inicio de año se ha visto un constante abuso policial de parte e los elementos de Los Ángeles. Este es el caso de Keenan Anderson, un padre de familia y profesor de inglés de solo 31 años que murió la semana pasada de un paro cardíaco —posiblemente— provocado por la policía, quien le disparó varias veces con un "taser", arma de electrochoque que incapacita al sujeto interrumpiendo temporalmente el control muscular voluntario mediante el dolor por la descarga eléctrica. El hombre, quien era primo de Patrisse Cullors, cofundadora de Black Lives Matter —movimiento internacional y descentralizado originado dentro de la comunidad afroestadounidense— tuvo el encuentro con las autoridades el 3 de enero debido a un accidente de tránsito en el vecindario Venice. Lo más grave del caso es que la policía editó las imágenes y el video de la cámara corporal y así las divulgó por todo Internet.

La prima de la víctima asegura que las autoridades mataron a su familiar. FOTO: Captura de video de la Policía de Los Ángeles

Luego de la confrontación y detención, se corta el video y el reporte policial marca que llevaron a Keenan Anderson a un hospital local, donde sufrió un paro cardíaco y fue declarado muerto. Con esta se reportarían tres muertes de civiles a manos de un oficial en lo que va del 2023. Lo que más ha indignado del caso y también ha atraído el interés de la prensa internacional, es que la misma autoridad editó las imágenes de la detención y se desconoce con exactitud qué paso con el profesor de inglés luego de ser electrocutado varias veces por el policía. Ahora, detectives de la División de Investigación de la Fuerza del departamento están respondiendo a la escena de arresto y a la par, investigando el uso excesivo personal, armamento y violencia policial.

Sin embargo, cabe aclarar que para ellos, el video no es más que un "ataque categórico con uso de la fuerza". Al menos así definen las mayorías de las muertes de una persona bajo su custodia. Tristemente, en lo que va del año, la policía de Los Ángeles también está investigando las muertes de Takar Smith, de 45 años, y Oscar Sánchez, de 35, los cuales fallecieron a manos de oficiales. En los videos divulgados publicados ya en todas las redes sociales, se ve como les disparan en repetidas ocasiones.

Las autoridades locales argumentaron que solo respondían un caso de una colisión en el tránsito. Ésta se reportó el pasado 3 de enero. Sin embargo, al llegar al lugar vieron a Keenan Anderson "corriendo en medio de la calle" y "exhibiendo un comportamiento errático". En las imágenes que se grabaron con la cámara corporal del oficial —que se presume fue editada y liberada por la propia policía— una mujer en el lugar del choque le dice al oficial que el profesor de inglés necesitaba ayuda, porque lo vio tratando de huir. En la primera toma el padre de familia se detiene a hablar con el policía, pero el video se corta y luego lo detiene en una intersección concurrida.

Lo grave del asunto es que editaron el video de la detención, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué pudo provocar el paro cardíaco. FOTO: Captura de video de la Policía de Los Ángeles

Allí le ordena que se acueste boca abajo, y aunque no cumple la orden de inmediato, lo hace, porque le explicaba que necesitaba ir por su auto. En la pantalla solo vemos un texto que dice que el hombre había intentado huir, y el oficial para este punto ya había pedido refuerzos. Aquí es donde Keenan Anderson se exalta y pide ayuda. A la par los policías le solicitan que se calme, pero para este punto ya lo tenían sometido boca abajo en medio de la calle. El padre de familia luchaba por liberarse, pero las autoridades lo amenazaron constantemente de que lo electrocutarían. Durante el video solo podemos escuchar los gritos desesperados de ayuda y como él enfatiza que los oficiales lo quieren matar.

"Por favor, no hagas esto. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Para. No me estoy resistiendo", se le escucha decir varias veces al profesor de inglés.