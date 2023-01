Mujer embarazada muere en almacén de Amazon pero logra dar a luz a su bebé

Una mujer embarazada fue asesinada a tiros afuera de un almacén de Amazón ubicado en Lakeville, una ciudad localizada en el condado de Dakota en la entidad de Minnesota, Estados Unidos. Lo que más ha llamado la atención de este caso es que los médicos lograron que la joven de 31 años pudiera dar a luz a su bebé, quien ahora se enfrenta en una batalla entre la vida y la muerte. El sospechoso, Donte Rapheal McCray de 32 años, ya ha sido arrestado y está acusado de homicidio involuntario en segundo grado. Además, se sabe que era la expareja de la fémina en cuestión y padre del infante.

A parte del recién nacido que se debate entre la vida y la muerte en el hospital, la joven madre deja 4 infantes atrás. FOTO: Jam Press

De acuerdo con las versiones periodísticas de los medios de comunicación locales, la chica se llamaba Kyla O'Neal, y acababa de separarse del hombre el pasado 8 de enero de enero. Su exprometido y padre del bebé fue encontrado por la policía en el lugar de los hechos, mientras que las autoridades regionales comentaron que hallaron a la mujer dentro de su vehículo con varias heridas de gravedad hechas por un arma de fuego. Aunque la joven madre fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, sucumbió ante la lesión por la bala y pereció en el hospital. Sin embargo, el pequeño bebé logró ser sacado del cuerpo de la madre por los médicos.

Su nombre, de acuerdo con la abuela, es "Mesías" y ahora se encuentra luchando por sobrevivir debido a que su pequeño cerebro no funciona correctamente tras la falta de oxígeno que sufrió. La madre de Kyla, Katina O'Neal, dijo que no podía perder al pequeño también y que se aferraba a la idea de poder cargar a su segundo nieto en sus brazos.

"Necesito que él supere esto. No puedo perderlos a ambos, no ahora. Perdió mucho oxígeno en el cerebro, por lo que no tiene ningún funcionamiento cerebral en este momento. Me aferro a la fe. Estoy rezando. Dios tiene la última palabra, así que espero que me lo dé a mí.", puntualizó.