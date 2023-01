FOTOS | Imágenes satelitales revelan crematorios desbordados en China por el COVID

Versiones periodísticas de varios medios de comunicación y organizaciones mundiales como la ONU, ya sospechaban que el número de muertos por Covid-19 en China superaba el recuento oficial de su gobierno. Ahora, gracias a una investigación con evidencia satelital de las funerarias en dicho país, se comprueba que en los crematorios ha aumentado la cifra de fallecidos considerablemente. Principalmente, los servicios en el norte de Pekín hasta el este de Nanjing, pasando por Chengdu y Kunming en el sureste. Aunque las autoridades aseguran que el repunte de casos está "bajo control", las imágenes, aunadas a entrevistas con los residentes de la región asiática, sugiere que "los registros no reflejan el número total de víctimas del brote".

Beijing fue una de las primeras en verse afectada, con el 80 por ciento o más de la población contrayendo el virus a fines de diciembre, según estimaciones de Zeng Guang, ex epidemiólogo jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. FOTO: The Washington Post

Funerarias dejan de ofrecer servicios conmemorativos

De acuerdo con la publicación del periódico estadounidense, una funeraria ubicada en Chengdu, China, dejó de ofrecer sus servicios conmemorativos. También compartió que ahora solo les brinda dos minutos de "despedida" a los familiares de las víctimas antes de su cremación. Asimismo, otro lugar a a las afueras de Beijing despejó rápidamente el espacio de su terreno para construir un nuevo estacionamiento. Por otra parte, revendedores en Shanghái vendieron lugares en la fila de las funerarias por 300 dólares cada uno, que son casi 6 mil pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio del día de hoy 10 de enero del 2023. Esta situación que acongoja aún más a los núcleos que buscan con desesperación lugares para cremar a sus fallecidos.

Otro de los trabajadores de dichas funerarias al sureste de China, aseguró que los congeladores estaban llenos y que las incineradoras operaban 24 horas al día, a un ritmo que nunca había presenciado en sus seis años como recepcionista del negocio. Se ha dicho que durante el periodo invernal, los crematorios incrementan su trabajo, sin embargo, las imágenes satelitales, aunado a los videos y fotografías que dejan ver a las multitudes de personas esperando al interior y exterior del lugar, dejan ver una mayor actividad. Se visualizan largas colas de furgonetas blancas utilizadas para trasladar los cuerpos y ahora, con esta información, se hacen menos creíble las cifras que da el gobierno chino.

Oficialmente solo han muerto cinco mil 200 personas por Covid-19 en el país

Según el The Washington Post, las autoridades chinas intentan "apaciguar" a la población aludiendo a la baja tasa de mortalidad por Covid-19. Oficialmente solo han muerto cinco mil 200 personas en todo el país por el famoso virus. Esto según desde inicios de la pandemia hasta la actualidad. Sin embargo, proyecciones de los expertos internacionales calculan que, tan solo los cinco mil reportados son de las personas que fallecen cada día. Algunos predicen más de un millón de muertes hasta este 2023. Cabe destacar que, de acuerdo con el mismo gobierno chino, desde el 7 de diciembre hasta este inicio de año, solo han fallecido menos de 40 personas. Pero desde que las restricciones "cero covid" fueron eliminadas, las infecciones se dispararon.

Afuera de la Funeraria de Kunming en la provincia suroeste de Yunnan, las áreas de estacionamiento estaban inusualmente llenas el 5 de enero, en comparación con las imágenes tomadas un año antes. FOTO: The Washington Post

Maxar Technologies capturó la evidencia satelital

Maxar Technologies Inc. es una empresa de tecnología espacial con sede en Westminster, Colorado, Estados Unidos, que se especializa en la fabricación de satélites de comunicación, en la observación de la Tierra, fabricación de radares y servicio en órbita, productos satelitales y servicios relacionadas. Esta fue la empresa encargada de capturar las imágenes satelitales y compartírselas al periódico. En ellas vimos el aumento en la actividad en las funerarias en seis ciudades diferentes, desde Beijing en el norte, hasta Nanjing en el este, pasando por Chengdu y Kunming en el suroeste. La demanda se ha vuelto tan alta que al menos cuatro de las funerarias contactadas por The Post se dedican únicamente a cremar y almacenar cuerpos.

Adultos mayores, los que más sufren de Covid-19

Desgraciadamente, se espera que la población de edad avanzada sea la que más sufra debido a que las tasas de refuerzo que tienen son "especialmente bajas". Sin embargo, de acuerdo con la profesora de patología e inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Mai He, "el lado bueno es que están tratando con el omicron, no con las variantes originales o delta."; también aseguró que lo más crítico de la situación es que, debido al "cero covid" la mayoría de la población china no ha sido preparado inmunológicamente para combatir el virus. Cabe destacar que la especialista es la autora principal de un informe de 2020 que usó estimaciones de crematorios para sugerir un subregistro de muertes en Wuhan, donde surgió el coronavirus por primera vez.

La Comisión Nacional de Salud de China y su Ministerio de Relaciones Exteriores no respondieron a las solicitudes de comentarios de parte del periódico estadounidense. Pero en una redacción, publicado el lunes pasado, del Diario del Pueblo, el portavoz del gobernante Partido Comunista Chino, defendió el enfoque. “China sigue un enfoque basado en la ciencia para prevenir y controlar el COVID-19 y ha estado ajustando constantemente sus medidas de respuesta a la luz de la evolución de la situación”. Sin embargo, para el Partido Comunista Chino y el líder Xi Jinping, la evidencia de muertes exponencialmente más altas de las reportadas, plantea un desafío directo a su narrativa que, bajo su sabio liderazgo, el enfoque chino para el covid es superior a los occidentales.

En Nanjing, una ciudad importante al noroeste de Shanghái, las imágenes satelitales de Maxar del 3 de enero capturaron una fila de vehículos blancos a lo largo de una carretera dentro de la funeraria. FOTO: The Washington Post

“China estaba muy orgullosa de sus medidas de control de covid hasta la primavera de 2021”, dijo Yanzhong Huang, investigador principal de salud global en el Consejo de Relaciones Exteriores. “Pero míralo ahora. Todo se ha venido abajo y su modelo de respuesta a la pandemia se ha convertido en el hazmerreír. Esto va a afectar no solo a los líderes, sino también a la legitimidad del propio régimen”.

Con información e imágenes del The Washington Post*

