AMLO está desinformando, miles murieron de Covid-19 en sus casas o en la calle, asegura Héctor Hernández

Parece ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha recibido los datos certeros sobre la pandemia, debido a que de otra forma no habría asegurado que ninguna persona murió de Covid-19 fuera de un hospital en la nación, así aseguró el maestro en Demografía y doctor en Ciencias Sociales Héctor Hernández en entrevista con Sergio Sarmiento, a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

La cifra cero que presenta el mandatario contrasta con la que ofrece el especialista, quien asegura que 75 mil 849 personas en el país respiraron por última vez siendo portadores del coronavirus entre 2020 y 2021, sin poder acceder a una cama en alguna de las clínicas que fueron reconvertidas para tratar a los enfermos con tanques de oxígeno o respiradores artificiales que prolongaron la vida de miles hasta que pudieron sacar el virus de su organismo.

"El 17 por ciento, según el INEGI murieron fuera del hospital", dijo.

La predominancia de los casos ocasionó que se saturaran los hospitales. FOTO: Archivo.

Muchos murieron en las calles o en sus casas

El destino tampoco fue amable con se enfrentaron a escalofríos, fiebre, tos, así como a la falta de aliento y a la sensación de sofocarse a la hora de respirar de manera tan insoportable que los hizo llegar a una clínica en la que no fueron atendidos. Este es un dato perdido, ya que no hay nada oficial sobre esto más que videos y testimonios de personas que no pudieron ser salvadas.

Destacó que muchas de las personas prefirieron evitar llegar a los hospitales debido a que tenían sospechas en el sistema de salud, aunque aseguró que la supresión del Seguro Popular dejó de atender a más de 45 millones de personas durante la pandemia.

La gente que alcanzó a llegar a un hospital tampoco se encontró con la atención que se necesitaba, asegura el especialista, debido a que, dijo, el 44 por ciento de los hospitalizados falleció, lo cual podría ser indicio de que solamente se les dieron cuidados paliativos. Estos datos, contrastó, hacen ruido con los presentados en naciones como España donde el 82 por ciento de los atendidos en una clínica sobrevivió, mientras que en Chile la mortalidad fue del 17 por ciento.

"Solamente Perú nos supera ligeramente, estamos hablando del 45 por ciento".

Las autoridades crearon una estrategia contra la enfermedad. FOTO: Especial.

La saturación hospitalaria afecto a quien no tenía Covid

Como lo pidió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell desde el 22 de enero de 2020 hasta el 11 de junio de 2021, miles de mexicanos se quedaron en sus casas hasta que los síntomas fueron lo suficientemente insoportables como para acudir a un hospital. La mayoría de ellos, solo llegó para morir, así lo aseguró Laurie Ann Ximénez-Fyvie.

La profesora e investigadora en Microbiología indicó que las camas hospitalarias solían desocuparse rápidamente debido a que la gente murió a un ritmo alarmante. De acuerdo con la información que presume la investigadora, al menos 13 mil 922 portadores de Covid-19 fallecieron fuera de una clínica en 2021.

Los fallecimientos por la enfermedad no fueron los únicos costos que tuvo un mal manejo de la pandemia, aseguró la investigadora, ya que la reconversión hospitalaria le costó la vida a al menos 200 mil pacientes que no fueron recibidos para tratar otro tipo de padecimientos.

La especialista indicó que la prioridad que se dio a la atención en contra de esta enfermedad dejó a los hospitales sin la oportunidad de brindar tratamientos, cirugías o recibir los medicamentos que son necesarios para mantenerlos saludables.

¿Cuántos murieron en el país?

De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el país al menos siete millones 519 mil 173 personas se contagiaron de este mal, 33 mil 913 personas son portadores del virus y además murieron 344 mil 841 mexicanos.

La enfermedad se sigue presentando en varios puntos del planeta. FOTO: Archivo.

