VIDEO | El brutal abuso policial al arrestar a un ciclista: lo golpearon y rociaron con gas pimienta

El hombre fue detenido en el 2020 y tan solo la investigación de los hechos tomaron 11 meses por la negativa de los oficiales. Especial

En el apogeo del encierro, en abril del 2020, un ciclista llamado Michael Rose fue detenido por dos oficiales en la localidad de Aston, en la ciudad de Birmingham, perteneciente al condado de West Midlands, Inglaterra. Lo que se suscitó ese día fue tan grave que les tomó a las autoridades 11 meses de investigación y tres años de audiencias para determinar cómo los elementos abusaron de su poder policial y golpearon a este hombre injustificadamente además de rociarle la cara con gas pimienta en dos ocasiones. Gracias a un video que se obtuvo de una casa cercana, se ve como el "deshonrado" Declan Jones le propina una serie de puñetazos en el torso al sometido, aunado a esto, la sargento Jennifer Edwards continúa las agresiones con el lacrimógeno.

El terrible suceso provocó una audiencia de mala conducta sobre el comportamiento de la policía de West Midlands. Debido a que el policía Declan Jones había cometido otro abuso policial en contra de un menor de edad de 15 años, este evento fue el acabose para él. Lo sentenciaron a seis meses de prisión pero lo despidieron de su cargo en septiembre del 2021. Luego fue encontrado muerto y se confirmó que nadie más tuvo que ver en este incidente, por lo que 12:45 p.m., fue declarado muerto debido a que el sujeto decidió quitarse la vida. La fuerza de West Mercia puntualizó que sus forenses hicieron las pruebas necesarias y efectivamente no hubo ningún tercero involucrado.

Aunque al oficial Declan Jones sí lo sentenciaron culpable de sus dos delitos por abuso de poder, la sargento Jennifer Edwards volvió más complicado el proceso y largo el letargo debido a que negó haber violado los estándares profesionales. Esto generó que la audiencia disciplinaria a la policía de West Midlands se retardara y hasta a penas el 6 de febrero del año en curso se dio una sentencia final al respecto. Las autoridades concluyeron que no se podría probar el incumplimiento de la mujer en cuanto a las normas. Dijeron que tanto el motivo alegado para la detención como el registro "habían sido válidos". Sin embargo el ciclista Michael Rose explicó en cómo se sentía incómodo de que los oficiales no usaban los cubrebocas y lo arrestaron sin razón.

"Por eso no me moví, no tenía nada que ocultar, así que me quedé allí. Nunca antes me había detenido la policía. Esa fue la primera vez que lo hicieron. No tenían cubrebocas. Estaba tratando de mantenerme alejado de ellos. Me estaban maltratando. No los quería en mi cara. Me golpeaban sin razón. Me estrelló la cara contra el auto. Me empujó, me quitó la mascarilla y respiró cerca de mí.", detalló la víctima.