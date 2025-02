Sobrevivientes del accidente Delta Airlines relatan el horror que vivieron dentro del avión: "Terminamos boca abajo"

Sobrevivientes del accidente aéreo en Toronto, Canadá, recordaron - para medios locales - el horror que vivieron luego de que el avión, de la aerolínea Delta Air Lines, en el que viajaban se estrelló mientras aterrizaba en la pista del Aeropuerto Pearson, el pasado lunes 17 de febrero. La tragedia dejó un saldo de al menos 18 personas heridas, tres de ellas de gravedad.

De acuerdo con primeros reportes, el vuelo procedía de Minneapolis, Estados Unidos y traía un total de 80 personas a bordo, las cuales sobrevivieron y únicamente se reportaron 18 heridos, de los cuales algunos sufrieron lesiones relativamente menores, pero tres de ellos permanecen hospitalizados de gravedad, como consecuencia de la caída. Ahora, a un día de la tragedia, los pasajeros han salido hablar con medios de comunicación locales, a los cuales les han revelado el estrés y el miedo que experimentaron durante el accidente.

Los pasajeros entrevistados por un canal de noticias canadiense revelaron que, previo al accidente, no hubo ninguna indicación de nada inusual hasta que el avión CRJ-900LR se dio vuelta, volcó y se estrelló contra la pista, arrojando una enorme bola de fuego al impactar el suelo. Los viajeros agregaron que el accidente los tomó desprevenidos y que ningún miembro de la tripulación aviso por irregularidades dentro del vuelo.

Noticias Relacionadas Tras el plan de emergencia de la NASA, China recluta voluntarios para destruir el feroz asteroide

uD83CuDDE8uD83CuDDE6uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | Un video exclusivo de ABC News muestra a sobrevivientes del accidente del avión de Delta en Toronto colgando boca abajo, atrapados en sus asientos.



Las imágenes exponen el horror y fallas graves tras el vuelco en el aeropuerto Pearson. pic.twitter.com/tOtJE4gno7 — UHN Plus (@UHN_Plus) February 18, 2025

"Como murciélagos": pasajeros relatan el accidente del avión Delta Air Lines

Así rescataron a los pasajeros del avión Delta Air Lines. Foto: IG / eggxit

Un hombre, identificado como Peter Koukov relató, para el medio CNN, que él no sabía lo que estaba pasando, cuando de pronto terminó colgando del avión: "no sabía que pasaba nada. Terminamos boca abajo, colgando como murciélagos", dijo. John Nelson, otro pasajero, recordó cómo se soltó el cinturón de seguridad y cayó al suelo, mientras escuchaba a la gente gritando que todos evacuaran el avión; Nelson agregó que se dirigió entonces hacia las salidas de emergencia mientras los asistentes de vuelo pedían a los pasajeros a dejar sus pertenencias atrás y salir de la aeronave lo antes posible.

Por su parte, otro de los pasajeros - identificado como Peter Carlson - comentó que el aterrizaje fue "muy fuerte" y agregó que "había cemento y metal" en el avión volcado: "un minuto estás aterrizando, esperando ver a tus amigos y a tu gente, y al minuto siguiente estás físicamente boca abajo; de repente todo se fue al traste y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, estaba boca abajo y todavía atado", comentó el hombre para el medio de noticias CBC News.

Pasajeros ayudaron a las víctimas

Entre pasajeros ayudaron a las víctimas. Foto: IG / eggxit

Carlson agregó que él y otro hombre ayudaron a una madre y a su hijo pequeño a salir del avión y cuando pudieron salir de la aeronave encontraron nieve y mucho frío: "no me importaba el frío que hiciera, no me importaba cuánto tenía que caminar ni cuánto tiempo tenía que estar de pie: todos queríamos simplemente salir del avión", dijo el hombre. Agregó que "algunas personas estaban como colgando y necesitaban ayuda para bajar, y otras pudieron bajar por sí solas".

Hasta ahora, no se ha dado ninguna explicación sobre la causa del accidente, ni sobre cómo el avión acabó volcado con las alas cortadas. Medios locales aseguran que las comunicaciones entre la torre y el piloto fueron normales durante la aproximación al aterrizaje y no está claro qué fue lo que pasó para ocasionar que la aeronave terminara estrellándose al aterrizar. Las autoridades siguen investigando los hechos.

Sigue leyendo:

Mujer muere tras caer de las escaleras el día de su cumpleaños | VIDEO

Así fue el momento exacto en que avión de Delta Airlines se accidentó en Toronto | VIDEOS