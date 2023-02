Alerta mundial: revelan que estos celulares chinos tienen software espía que roba datos sensibles

Un nuevo estudio realizado por investigadores de Universidad de Edimburgo y de Trinity College Dublín descubrió que los teléfonos inteligentes de las empresas Xiaomi, OPPO y OnePlus recopilan y transmiten grandes porciones de datos personales de los usuarios a varios servidores sin su consentimiento. El informe detalla que el asiático país es el que tiene mayor número de clientes debido al sistema operativo Android que maneja. Enfatizó que a través de una combinación de técnicas de análisis de código estático y dinámico descubrieron que hay aplicaciones preinstaladas en los dispositivos móviles que mandan información desde el equipo a terceros. Los datos sensibles que hurtan son: geolocalización, número de teléfono, uso de aplicaciones, redes sociales, historial de llamadas y más, todo sin el consentimiento previo.

¿Cómo funciona?

De acuerdo con la investigación, los teléfonos "infectados" serían únicamente los vendidos en China, los cuales tienen una gran cantidad de aplicaciones de sistema y desarrolladores de terceros preinstalados. Estos cuentan con el "previo permiso" para operar de manera "privilegiada" dentro del sistema operativo. Incluso están habilitados de forma predeterminada, lo que permite que recopilen y transmitan datos delicados como: los identificadores únicos del equipo, la ubicación, el perfil, las plataformas sociales y todas las demás aplicaciones que el propietario del dispositivo móvil instale. Asimismo se reveló que, a pesar de que el usuario niegue los permisos, no desee participar en los análisis recopilados y no use ningún tipo de almacenamiento en la nube u otro servicio opcional de los desarrolladores, puede continuar recopilando la información sin si quiera saberlo.

En concreto, esto es lo que China "sabe" de ti:

Los identificadores únicos de los dispositivos como: El número IMEI y la dirección MAC. Identificadores de ubicación, como: Coordenadas GPS que pueden revelar la ubicación actual del usuario. Configuración e información relacionada con el usuario del dispositivo como: El número de teléfono.

Los patrones de uso de la aplicación.

Los datos de rendimiento de la aplicación. Datos sociales como: El historial de llamadas.

SMS.

Números de contactos almacenados en el equipo. Cabe recalcar que los usuarios en China nunca son notificados de esta transmisión de datos y no hay forma de optar por no participar en sus análisis.



Lo delicado de todo este asunto, es que la información recopilada puede servir para que fácilmente se ubiquen a los usuarios y se puedan rastrear con facilidad. Es decir que su huella digital sería muy fácil de localizar. Datos como los operadores de red —independientemente que se inserte una SIM o no— aunado a otros servicios de identificación personal quedarían sumamente expuestos. Medios de nicho aseguran que es como si Baidu —empresa tecnológica china especializada en servicios de Internet y en inteligencia artificial— liberara a diestra y siniestra su cartera de clientes con sus números personales, registro de llamadas y mensajes SMS.

¿Nos debemos preocupar?

En teoría no deberíamos temer a los resultados de esta investigación dado que —únicamente— se encontró la variación en los teléfonos inteligentes vendidos en la propia China. Recordemos que se tienen versiones diferentes de Android, las cuales ya van preinstaladas de acuerdo a la región. Entonces los consumidores de los mercados internacionales no tendrían de qué preocuparse. Sin embargo, debemos aclarar que ya han existido consumidores de estas compañías que se han cambiado de dispositivos. Hablamos de viajeros de negocios, estudiantes de intercambio y demás que quisieron tener una mayor precaución. Esto fue confirmado a través de una encuesta en la que la recopilación de datos mostraba que seguía "activa" a pesar de que la persona saliera del asiático país.

Ejemplo, si un turista compraba un equipo en China pero luego se regresaba a su país de origen, este espionaje seguía activo junto con todos los permisos o privilegios que goza la versión Android de China.

Recordemos que las versiones chinas de Android tienen de tres a cuatro veces más aplicaciones de desarrolladores de terceros preinstaladas y que se les otorgan de ocho a diez veces más permisos que sus contrapartes internacionales destinadas a consumidores en Europa y América.

