Se eleva la crisis política por globos espía chinos

Una nueva crisis política, significada por presuntos globos espía chinos, sacude las ya difíciles relaciones entre Washington y Beijing.

A principios de febrero, empezaron los reportes de prensa de globos chinos que sobrevolaban EU, América Latina y Canadá, cargados de aparatos para transmitir información de inteligencia al Ejército.

El primer aparato fue detectado el 28 de enero, en Alaska. Después sobrevoló el oeste de Canadá y los estados septentrionales de EU hasta reaparecer en los radares públicos a inicios de febrero en Carolina del Sur, donde fue derribado por misiles.

El segundo globo fue eliminado el sábado en Canadá, la ministra de Defensa Anita Anand confirmó que el objeto derribado con un misil AIM-9X de infrarrojos lanzado por un F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de EU tenía forma cilíndrica.

Estados Unidos anunció ayer el derribo de otro artefacto no identificado en el lago Hurón. Beijing dijo que detectó en sus aires otro objeto.

Según The New York Times, no es la primera vez que EU analiza la presencia de estos objetos. La aparición del globo chino provocó una "gran" preocupación en el Capitolio,"se produjo luego de un informe que describía incidentes de adversarios que usarían sistemas aéreos avanzados para espiar".

El pasado fin de semana, fuentes militares de EU afirmaron que varios globos habían sido detectados durante el gobierno de Trump.

Mientras, políticos tanto demócratas como republicanos se acusaban de debilidad ante la amenaza china y debaten cómo responder a la aparente provocación. Beijing defiende que el globo era un aparato meteorológico que se desvió.

La Casa Blanca y el Pentágono pintaron la situación así: Beijing desarrolló un sistema de espionaje en las últimas décadas y los globos de Hainán son parte del proceso.

Según CNN, oficiales del Pentágono dicen que se sabe de por lo menos otros tres objetos, que sobrevolaron en 2019, en el gobierno de Trump. Objetos similares fueron vistos en Taiwán, Sudamérica y Filipinas.

El gobierno chino alega que era un globo meteorológico, pero los estadounidenses indican que su tamaño es excesivo y el uso de hélices no es normal para equipo usado con fines climáticos.

El escándalo alrededor de los globos chinos provocó una nueva crisis en la ya difícil situación que enfrentan las relaciones entre ambas naciones.

