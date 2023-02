Tercera Guerra Mundial: el conflicto estallaría por culpa de Elon Musk y esta es la razón

Elon Musk podría ocasionar que inicie la Tercera Guerra Mundial debido a su servicio de uso de Internet vía satelital, Starlink, el cual es administrado desde su empresa SpaceX. Dicho servicio ha sido utilizado por la Armada de Ucrania para hacer uso de drones y otros mecanismos, por lo que la semana pasada, Gwynne Shotwell, la presidenta de SpaceX, aseguró que aquel país se ha “convertido en un arma” el servicio de internet por satélite, el cual ha sido fundamental para su lucha contra la invasión rusa.

Elon Musk respndió a los que se oponen a restringir el Internet a Ucrania. Foto: AFP

Por lo anterior, Musk planea restringir el uso de su servicio de Internet para fines bélicos en Ucrania, lo que limitaría el uso de drones en el campo de batalla por parte del gobierno de Volodimir Zelenski -un elemento central en la guerra que comenzó hace un año-, por lo que los defensores del país no tienen una alternativa viable. Los enlaces por satélite ayudan a los combatientes ucranianos a localizar al enemigo y dirigir los ataques de artillería de largo alcance, describió la agencia AP.

Shotwell dijo en conferencia desde Washington, EU, que la compañía estaba “realmente encantada de poder proporcionar a Ucrania conectividad y ayudarles en su lucha por la libertad. Nunca se pretendió convertirlo en un arma. Sin embargo, los ucranianos lo han aprovechado de formas no intencionadas y que no formaban parte de ningún acuerdo”.

Piden ayuda a Musk

Scott Kelly, un astronauta de la NASA, pidió a Elon Musk que no dejara sin defensa a Ucrania que continúa resistiendo la escalada del Ejército enviado por el presidente ruso, Vladimir Putin. A través de su cuenta de Twitter, Kelly escribió:

“Ucrania necesita desesperadamente su continuo apoyo. Restaure la funcionalidad completa de sus satélites Starlink. La defensa de una invasión genocida no es una capacidad ofensiva. es supervivencia. Se perderán vidas inocentes. Puedes ayudar. Gracias”.

En respuesta, el pionero espacial y dueño de SpaceX dijo a Kelly que era lo suficientemente inteligente para no caer en las propagandas que hay en los medios de comunicación. “Eres lo suficientemente inteligente como para no tragarte los medios y otra basura de propaganda. Starlink es la columna vertebral de las comunicaciones de Ucrania, especialmente en la línea del frente, donde casi todas las demás conexiones a Internet han sido destruidas”, y aseguró:

“Pero no permitiremos la escalada del conflicto que puede conducir a la Tercera Guerra Mundial”.

Asimismo, Elon Musk hizo una precisión sobre el uso del internet satelital: “Los terminales comerciales de SpaceX, al igual que otros productos comerciales, están destinados para uso privado, no militar, pero no hemos ejercido nuestro derecho de apagarlos. Nos esforzamos por hacer lo correcto, donde "lo correcto" es una cuestión moral "extremadamente difícil”.

Sigue la escalada militar en Ucrania. Foto: Archivo

La postura de Musk y de Shotwell provocó que la molestia de uno de los principales asesores del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. En un tuit, Mykhailo Podolyak dijo que SpaceX tiene que decidir si está del lado de Ucrania o del "‘derecho’ de Rusia a matar y apoderarse de territorios”.

En un comunicado, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, informó de que “no hay problemas con el funcionamiento de las terminales de enlace de Starlink en Ucrania”. Un funcionario del ministerio familiarizado con la situación dijo que las comprobaciones realizadas el jueves en ciudades cercanas al frente de guerra no encontraron indicios de problemas con la cobertura de Starlink. El funcionario habló a condición de no ser identificado.

