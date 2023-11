Samuel Teah, reconocido boxeador estadounidense de 36 años, murió durante la Celebración de Día de Acción de Gracias, una fecha que debería celebrarse en familia para cada cada del país, pero que terminó en tragedia para los involucrados en la escena del crimen del deportista.

De acuerdo con medios locales especializados en la escena del boxeo internacional, todo sucedió en su cada, con su familia, pues la fiesta se convirtió en una pelea doméstica que terminó con amenazas y alguien le disparó con frialdad al atleta de alto rendimiento, terminando con su carrera, con su vida, y con su familia.

Sigue leyendo:

David Benavidez traza su ruta para enfrentar a Saúl "El Canelo" Álvarez, pero antes debe pasar una prueba

"Canelo" Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez, se van de vacaciones, presumen su costoso viaje por Dubái

Hasta el momento, las autoridades no han dado algún detalle sobre lo que pasó esa noche. Su entrenador, Rashiem Jefferson, es el único que ha publicado algo en las redes sociales, y además de agradecer su amistad, dijo que tenia el corazón destrozado completamente.

El tiempo de Dios es el mejor momento. No sé por qué ni dónde pero sé que Dios tenía otro lugar para ti y eso es lo único que alivia el dolor. Sé que ahora me cuidas y me ayudarás a dirigir mi camino. Gracias por ser genial mientras estuviste aquí