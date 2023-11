David Benavidez traza su ruta para enfrentar a Saúl "El Canelo" Álvarez, pero antes debe pasar una prueba

Por cinco años, David Benavidez ha perseguido la posibilidad de medirse al monarca mexicano Saúl Álvarez y, al parecer, está muy cerca de lograrlo. Sólo tendrá que quitar del camino al excampeón estadounidense Demetrius Andrade.

Este sábado, en Las Vegas, "El Monstruo Mexicano" se mide a Boo Boo Andrade en un duelo en donde tiene mucho que perder y nada por ganar, ahora que fue ratificado como retador mandatorio a la corona supermedia de "El Canelo" por el Consejo Mundial de Boxeo en la Convención de Uzbekistán.

Aspira a enfrentar al mexicano. FOTO: Instagram Saúl Álvarez.

No se irá hasta enfrentar a "El Canelo" Álvarez

"Yo me voy a quedar en esta división (supermedios) hasta que me den esa oportunidad (Canelo) yo estoy haciendo todo en mi poder para agarrar esa pelea, pero si no me quiere pelear, va a decir mucho de él. No quiero decir más, pero la gente ya está llamando para la pelea. Es la única pelea en esta división que quieren mirar" declaró el boxeador de 26 años, quien tiene marca de 27-0 con 23 nocauts a Upperbox.

Sin embargo, Benavidez aprendió a no poner todas sus esperanzas en un solo enfrentamiento, por lo que reveló que si las cosas no se dan como las espera, irá por el Plan B: buscar subir de división.

"El Canelo" no es su único objetivo. FOTO: Archivo.

Buscará enfrentar a Bivol también

"Mi plan es, como he dicho, ser el mejor, el mejor del mundo en esta división. Si él no quiere pelear conmigo, pelearé con quien sea", agregó el peleador que en dos ocasiones ha perdido por indisciplinas la corona de los supermedios (2018 y 2020). "También estoy interesado en subir a 175 y luchar contra Bivol. Creo que es una pelea que se podría hacer".

En este lustro, el equipo de Benavidez ha pasado por todas las etapas esperando la pelea con el rey de los libra por libra. De la desesperación, al enojo y de ahí a la resignación. Sin embargo, no pierde la esperanza de algún día poder demostrar que es digno de ser considerado el mejor.