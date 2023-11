Saúl "Canelo" Álvarez es nombrado el mejor boxeador del 2023, recibe el cinturón "Julio César Chávez" del CMB

A partir de ahora, el Gran Campeón Mexicano Julio César Chávez tiene un cinturón con su nombre, que año con año será otorgado al mejor campeón para el Consejo Mundial de Boxeo, y el primer ganador, fue el tapatío Saúl Canelo Álvarez.

El anuncio se hizo durante la cena de premiación de la edición 61 de la convención que se realiza en Taskent, capital de Uzbekistán.

"Me siento muy bendecido por este tipo de cosas. El amor que me dan es algo que no puedo describir, es impresionante como no se olvidan de mí", dijo Chávez, quien se retiró en el 2005, luego de acumular una marca de 107 victorias, seis derrotas y dos empates, con 85 nocauts.

El Consejo Mundial de Boxeo otorgará este cinturón al mejor campeón.

Vía telefónica, Canelo se enlazó con los asistentes y agradeció la distinción del cinturón que en el centro tiene una placa con la imagen de Chávez: "Muchas gracias, me hubiera encantado estar ahí", dijo.

El primer tricolor que logró sumar títulos en tres divisiones diferentes, y que llegó a ser considerado el rey de los libra por libra, además recibió de manos de la Federación Tailandesa de Muay Thai, como premio a su trayectoria, un cinturón del WBC con piedras preciosas incrustadas en una placa que se posa sobre una base verde y oro.

Julio César Chávez también fue reconocido con el cinturón de manos de la Federación Tailandesa de Muay Thai.

"Eso no lo esperaba, pero es un buen detalle, ya después me explicaron que tiene un chip en una de las esquinas y que al ser escaneado podré ver mi récord. Esto es algo que no lo imaginaba, pero si me gusta", abundó.

Chávez compartió mesa con el campeón ucraniano Olexandr Usyk, actual campeón de peso completo de la AMB, OMB y FIB, y prometió que cuando se enfrente a Tyson Fury -monarca CMB, por el título indiscutido- estará en primera fila apoyándolo, pues le gustaría verlo ganar.