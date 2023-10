Israel accede a que la ayuda humanitaria entre a la Franja de Gaza desde Egipto

Después de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dio a conocer que permitirá a Egipto entregar ayuda humanitaria a Gaza, una región asolada por el conflicto, cuta situación precaria se ha agravado por la guerra originada por el ataque sin precedentes de Hamás

Esto tras 11 días oponiéndose frontalmente a la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto, el gabinete de guerra israelí confirmó que hizo este miércoles 18 de octubre de 2023 esa concesión "a la luz del amplio y vital apoyo estadounidense al esfuerzo bélico, y a solicitud del presidente", pero "siempre y cuando esos suministros no lleguen a Hamás".

El sufrimiento en Gaza es mayúsculo. Foto: AP.

¿En qué consiste la ayuda humanitaria para Gaza?

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que se aprobó la decisión por pedido del presidente estadounidense Joe Biden, quien se encuentra en el país. Dijo que Israel “no impedirá” entregas de agua, alimentos y medicamentos mientras se limiten a los civiles en el sur de la Franja de Gaza y no sean para milicianos de Hamas. El comunicado no mencionó el combustible, que también escasea.

El gabinete de guerra aclaró que, aunque accede a la entrada de ayuda a Gaza desde Egipto, "no permitirá ninguna asistencia humanitaria desde su territorio mientras los cautivos no sean devueltos", en alusión a los rehenes que mantiene Hamás.

No estaba claro cuándo comenzaría a llegar la ayuda. En el cruce de Rafah, la única conexión de Gaza con Egipto, los camiones cargados de ayuda esperan desde hace días. Pero este cruce tiene una capacidad limitada, y Egipto dice que los ataques aéreos israelíes lo han dañado.

"Estamos trabajando en estrecha cooperación con el Gobierno de Egipto, las Naciones Unidas y sus agencias, como el Programa Mundial de Alimentos, y otros socios en la región para que los camiones crucen la frontera lo antes posible", indicó Biden.

La ayuda ya está lista. Foto: AFP.

¿Qué dijo Biden en su visita a Israel?

Al llegar, Biden abrazó a Netanyahu y más tarde dijo que la explosión del hospital en la Franja de Gaza, que dejó más de 500 muertos, no parecía ser culpa de Israel. “En función de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, no ustedes”, dijo Biden a Netanyahu en declaraciones ante la prensa.

Biden también mencionó "genocidio" y el Holocausto para recordar que el pasado 7 de octubre, cuando Hamás cometió un brutal "ataque terrorista" múltiple en Israel, fue el día más mortífero para el pueblo judío desde la "Shoah". Ese episodio "ha traído recuerdos dolorosos y cicatrices de milenios de antisemitismo y genocidio del pueblo judío", indicó Biden, que también equiparó a Hamás con el Estado Islámico, en la línea con la narrativa israelí sobre esta guerra.

Biden y Netanyahu se abrazaron. Foto: AP.

A lo largo de su visita -en la que se reunió con Netanyahu, con el presidente israelí, Isaac Herzog, y con el gabinete de guerra-, Biden reiteró el apoyo inquebrantable de EE.UU. a Israel. "No están solos" o "tienen todo nuestro apoyo" fueron frases que se escucharon en todas las intervenciones públicas del mandatario estadounidense.

En una alocución televisada tras la marcha de Biden al finalizar la que ha sido la primera visita de un mandatario estadounidense a Israel en tiempos de guerra, Netanyahu subrayó que se logró "una inmensa asistencia de seguridad para el Estado de Israel, de un alcance sin precedentes.

"Fortalece aún más nuestras capacidades de guerra", dijo el primer ministro sin ofrecer más detalles.

La reunión bilateral duro algunas horas. Foto: AP.

Durante las siete horas que duró la visita de Biden, no se registraron lanzamientos de cohetes desde la Franja de Gaza, que se reanudaron en cuanto despegó el avión presidencial, el Air Force One, disparando las alarmas de Tel Aviv y los alrededores.

Israel no cesó sus ataques durante la visita, matando al menos 70 personas en bombardeos sobre Jan Younis o Deir al Balah, en el sur; y en Yabalia o ciudad de Gaza, en el norte del enclave, donde los muertos en doce días de guerra superan los 3,400.

Con información de AP y EFE

SIGUE LEYENDO

El Papa Francisco lanza fuerte mensaje sobre el conflicto en Israel: "La guerra borra el futuro"

Reportan amenaza de bomba en las embajadas de Israel y EU en Argentina:"Los vamos a matar a todos”