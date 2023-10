Alerta en Israel: ordenan a un millón de habitantes de Gaza salir antes de “temido ataque”

A una semana del inicio del conflicto, el ejército israelí ordenó la evacuación de más de un millón de personas que habitan al norte de Gaza en un plazo de 24 horas, antes de una ofensiva terrestre contra Hamás, que el pasado sábado 7 de octubre llevó a cabo su operación "Tormenta Al-Aqsa” un letal y sorpresivo asalto por tierra y aire, que empezó con el lanzamiento de más de cinco mil cohetes con el objetivo de destruir posiciones enemigas, aeropuertos y bases militares en diversos puntos de Israel.

Lo anterior, en respuesta al bloqueo de Gaza durante 16 años, la ocupación israelí y una serie de incidentes recientes que han intensificado las tensiones entre ambas partes. En tanto, este viernes, Hamás advirtió que seguirá luchando e hizo un llamado a ciudadanos en la franja —territorio bajo su control— para que se queden quietos. No obstante, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, hasta esta tarde no se había registrado ningún éxodo mientras Israel prepara su ataque.

En una orden de evacuación emitida la mañana de este viernes, el ejército israelí advirtió a cientos de miles de palestinos que evacúen al sur de Gaza "por su propia seguridad". Un portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había recibido otra directiva del ejército la noche del pasado jueves, en la que se establecía un plazo de 24 horas para la huida de más de un millón de civiles del norte de Gaza.

Hamas, que gobierna la franja desde 2007, rechazó las órdenes y pidió a los palestinos que “se queden en sus hogares y se mantengan firmes ante esta repugnante guerra psicológica emprendida por la ocupación”, de acuerdo con un comunicado de su departamento para asuntos de refugiados. Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, calificó como "imposible" evacuar a toda la población del enclave palestino; además, advirtió "consecuencias humanitarias devastadoras".

Cabe destacar que, tras una semana de ataques aéreos en represalia y un bloqueo total por las fuerzas israelíes, en la Franja de Gaza miles de palestinos sufren cortes del suministro eléctrico, así como escasez de alimentos y agua. Al respecto, el ministro de Energía israelí, Israel Katz, advirtió que no se reanudarán los servicios hasta que los rehenes capturados por Hamas sean liberados.

“¿Ayuda humanitaria a Gaza? No habrá electricidad, agua potable o combustible hasta que los secuestrados en Israel puedan volver a casa”, aseveró Katz en un mensaje difundido a través de X, antes Twitter; además, tras la orden de evacuación por el ejército israelí, el funcionario también adelantó que "no proporcionaremos ni un gramo de agua ni de electricidad a quienes no evacuen".