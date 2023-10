Claudia sigue atrapada en Israel, espera confirmación de la embajada para poder regresar a México

Ante el cierre de la frontera con Jordania, la opción que tendrían mexicanos para salir de Israel es lograr tener un lugar en uno de los dos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana que los llevaría a Madrid, España. Claudia García, es una mexicana que vive en la ciudad de Ashkelon, donde constantemente suenan las alarmas aéreas y que está a la espera que la Embajada de México en Israel le confirme si puede evacuar de forma segura.

En entrevista con El Heraldo de México, detalló que ya se registró en el formulario, en el que se esta priorizando para el regreso a México el nivel de vulnerabilidad, es decir enfermos, heridos, mujeres embarazadas, personas con niños, adultos mayores. Este jueves, el presidente López Obrador instruyó a que se estableciera un puente aéreo para llevar a 764 mexicanos fuera de Israel. La canciller Alicia Bárcena dijo que las opciones es viajar a Madrid, España, o vía terrestre a Jordania.

“Hoy en la mañana la embajada me marcó, me dijo que se habían cancelado los autobuses para Jordania porque se cerró la frontera con Jordania. Entonces no hay salidas de autobús o medio terrestre día sábado ni domingo hasta nuevo aviso. Ellos nos estarán informando, se están comunicando bastante por medio de Whatsapp, si tú registras o por tu teléfono te marcan también para que estemos en comunicación”, señaló.

La mexicana de 31 años, nómada digital y originaria de la ciudad de México, pasa los días en el búnker de la casa de sus suegros en Ashkelon. “Hay bastantes pues misiles enviados, se escuchan todo el tiempo pues es parecido como a un cohete pero un poco más lejos y como con más eco y también la sirena o la alarma suena cuando pues la cúpula de hierro al final son muchos lanzamientos, entonces de 100 probablemente la cúpula tenga un fallo de dos y esos dos pues son cuando suena la alarma”, relató.

En ese cuarto de seguridad se mantiene trabajando a distancia y realizando actividades cotidianas. En cuanto tenga confirmación de la embajada de México a Israel, tomará el vuelo a Madrid. Su pareja, de nacionalidad israelí, se quedará, así como sus suegros.

“Él fue llamado al ejército, él para ponerme como en un lugar seguro me dejó en la casa de sus papás, bueno su papá y la pareja de su papá y no saldría conmigo, el ideal lo que también me está invitando a hacer es salir lo antes posible por mi seguridad y pues me está ayudando con todo”, dijo.

Claudia García confía en que pronto estará de regreso en la ciudad de México. “Soy una persona bastante optimista, bastante resiliente entonces pues sé que todo va a salir bien, tengo mucha confianza y pues estoy dentro de todo tranquila y buscando alternativas para salir”, expresó.

Espera la confirmación de la embajada para poder regresar a México

FOTO: Claudia García

