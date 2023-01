¿Viene una nueva pandemia? Corea del Norte ordena confinamiento de cinco días por una "enfermedad respiratoria"

El país ubicado en la península coreana ordenó un confinamiento de cinco días en su capital, Pyongyang. De acuerdo con la prensa local el motivo es por "males respiratorios" que está afectando a sus residentes. Esta sería le primera restricción que reporta la ciudad desde que su gobierno proclamó "la victoria" sobre el Covid-19 en agosto del año pasado. Ahora, los habitantes de una de las ciudades más antiguas de la región tendrá que sufrir el confinamiento durante cinco días, los cuales iniciaron el pasado miércoles y terminarán hasta el próximo domingo 29 de enero del año en curso. Asimismo, deberán someterse a varios controles diarios de temperatura, aseguró el sitio web de noticias, NK News, con sede en Seúl —el cual citó un aviso del gobierno del Norte—.

Este es el personal de la estación de ferrocarril desinfectando la una base de Pyongyang. FOTO: KCNA VÍA KNS/AFP vía Getty Images

No mencionan al Covid-19

Aunque el aviso general no menciona en lo absoluto al Covid-19, indica que los males que se propagan por la capital incluyen a la gripe común. La orden gubernamental se dio un día después de que NK News informara que pobladores de la mayor ciudad norcoreana parecían estar almacenando alimentos en anticipo del confinamiento. No quedó claro si en otras partes del país enfrentaron medidas similares y la prensa estatal no ha anunciado tales acciones. Cabe destacar que Corea del Norte actualmente enfrenta una ola de frío con temperaturas de -22º centígrados en Pyongyang. La península coreana ha mantenido un rígido bloqueo desde el inicio de la pandemia, aunque permite algo de comercio con China.

El país del Norte reconoció su primer brote de Covid-19 en abril del año pasado, pero se proclamó victorioso sobre el coronavirus. Poco después lo calificó como un "milagro". Sin embargo —y de acuerdo con expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS)— los especialistas cuestionan las estadísticas norcoreanas sobre el coronavirus. A pesar de esto, el líder Kim Jong-un describió la situación como la “mayor agitación” que ha enfrentado Corea del Norte desde su fundación en 1948. Cabe destacar que el país tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo, con hospitales mal equipados, pocas unidades de cuidados intensivos y ausencia de medicamentos contra el coronavirus.

Se le tomó foto al líder Kim Jong-un inspeccionando una farmacia. FOTO: KCNA VÍA KNS/AFP vía Getty Images

Castigarán a quien difunda "rumores" o la venta de medicamentos para Covid-19

Versiones periodísticas indican que el pánico se hizo notar en la capital de Corea del Norte, dado que hubo una enorme acumulación de tránsito en las calles, además de que la población compraba grandes cantidades de víveres para prepararse con antelación al confinamiento. A pesar de ello, los medios estatales no han anunciado nuevas medidas de protección más que el confinamiento en Pyongyang y el reporte de temperatura diario. Sin embargo, sí se advirtió que se castigará con pena capital o destierro a las personas y sus familiares que difundan "rumores" sobre el Covid-19 aunado a la venta de medicamentos en el mercado negro.

Por su parte, los expertos predicen que es probable que se propague el coronavirus, pero que el estado no quiere admitirlo debido a su secreto anterior sobre el virus.

"El Covid-19 está desapareciendo y reapareciendo dependiendo de la temperatura, no solo en Corea del Norte sino en todo el mundo", dijo a France 24 Go, Myong-hyun, investigador del Instituto Asan de Estudios Políticos. "Corea del Norte debe haberse preparado hasta cierto punto, pero parece que el virus reapareció un poco antes de lo que pensaban".

Recordemos que Corea del Norte cerró sus fronteras rápidamente a principios de 2020, pero nunca declaró ningún caso de Covid-19 hasta el 12 de mayo de 2022. Hasta el momento, se desconoce el número exacto de norcoreanos vacunados y no está claro si existe una política de vacunación específica, ya que el país ha rechazado millones de dosis de vacunas de COVAX. Hazel Smith, del Centro de Estudios de Corea en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, dijo a The Lancet que, si bien el coronavirus se propaga en la península norcoreana, "tendrá efectos nocivos en la población" debido a que su resiliencia es muy baja en estos momentos. Recalcó que "su gobierno autoritario priorizará la seguridad del régimen sobre el bienestar de sus ciudadanos”.

La fábrica de agua mineral Daesongsan en Pyongyang también desinfectó sus instalaciones como medida de la cuarentena. FOTO: KCNA VÍA KNS/AFP vía Getty Images

Asimismo puntualizó que Corea del Norte usó la pandemia "como pretexto" para aumentar las medidas represivas, incluida la mejora de las vallas, la infraestructura y los controles fronterizos, que incluían un “disparar a matar” —incondicional— para cualquiera que entrara o saliera de las zonas de amortiguamiento con China sin autorización.

Con información de AFP*

