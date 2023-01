“No te preocupes mami”: las últimas palabras del niño desaparecido por las fuertes lluvias

El nombre del pequeño de solo 5 años que fue arrastrado por la corriente provocada por las fuertes inundaciones que recientemente se registraron en la entidad de California, Estados Unidos, es Kyle Doan. Con el corazón destrozado y poca esperanza, el padre del menor finalmente ha hablado con la prensa local tras el incidente que le ocurrió a su hijo y esposa en donde el infante no pudo ser rescatado y hasta la fecha sigue desaparecido. Ahora el tutor comenta que las últimas palabras del menor de edad antes de que desaparecer, fueron "no te preocupes mami", así lo confirmó este miércoles, cuando habló por primera vez con los medios de comunicación. Lo más triste del caso es que se activan y suspenden las búsquedas debido a la baja visibilidad en la zona.

El y la madre viajaban en el camión para llegar a su escuela. FOTO: Instagram

La pasada mañana del lunes 9 de enero se suscitaron los hechos debido a las lluvias torrenciales que han inundado los caminos y traído consigo fuertes oleadas en las costas del centro y sur del estado. Como consecuencia, los cauces de los ríos aumentaron y arrastraron todo a su paso. De acuerdo con Tom Swanson, subjefe del Departamento de Bomberos de San Luis Obispo, la madre del infante manejaba un camión a las 8:00 horas para llevar al pequeño a la escuela. Éste se atascó en el Paso Robles. Aunque los transeúntes de la zona la auxiliaron, solo la pudieron liberar a ella, mientras que Kyle Doan fue arrastrado por el agua con dirección al río. Ahora sabemos, gracias al padre, que las últimas palabras del menor de edad fueron dirigidas hacia su madre, "no te preocupes", le dijo antes de perderse en la corriente.

Aunque las autoridades han hecho una incansable búsqueda, la realidad es que, debido al mal clima, deben activar y suspender el rescate debido a la baja visibilidad en la región. Luego de que el padre del menor de edad, Brian Doan, hablara por primera vez con la prensa, narró la última frase de su pequeño y defendió a su esposa después de que ella sí pudiese ser auxiliada por las personas que se encontraban en la zona. El tutor finalmente comunicó, el día de ayer miércoles, que no había podido procesar lo que estaba pasando en su núcleo familiar, ya que antes de la catástrofe, él se encontraba en comunicación con su pareja mientras todavía estaban dentro del auto. Recordemos que el infante fue arrastrado a la costa central cerca de San Miguel, y al momento solo se ha encontrado una de sus zapatillas Nike.

"Mi esposa trató de aferrarse a él y fue muy difícil difícil estabilizar las cosas con la corriente. Finalmente se separaron.", narró Brian Doan. "Tomó las mejores decisiones que pudo. Tengo que seguir insistiendo en eso. No podía quedarse en el auto con él. Los flujos iban a dominar el auto más tarde... Salieron. Era lo que había que hacer.", finalizó.

El padre describió a su hijo como "elocuente, extrovertido, parlanchín y estudioso". FOTO: AP y Oficina del Sheriff de San Luis Obispo

Luego de que la búsqueda se suspendiera nuevamente, el día de ayer y debido a la poca visibilidad, Brian Doan admitió que "ya está preparado para recibir una mala noticia". Enfatizó que, por mucho que las personas sean optimistas, la realidad es que ya han pasado muchos días —tres para ser exactos— y aunque es difícil de aceptar, ya conoce las probabilidades de supervivencia para su hijo. Además, cabe recalcar que su pequeño había pasado por un año muy complicado debido a que necesitaba que le colocaran una varilla en la pierna, luego de que se la fracturara en alguna actividad de la escuela. El tutor enfatizó que apoya y respalda incondicionalmente a su esposa, y de manera general, aclaró que este incidente ha conmocionado mucho a los integrantes de su familia. Ambos tienen en común a otro niño, que es el hermano mayor de Kyle.

Ya he visto suficiente, ¿sabes? Es difícil”, dijo Doan. "Ya sabes cuáles son las probabilidades. Y por mucho que la gente intente ser optimista, y apoyo a mi esposa, es difícil. La primera noche fue muy difícil, solo pensaba: 'Oh, Dios mío, ¿por qué no pudieron haberlo encontrado ya?'".