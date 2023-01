Un niño de 5 años paseaba con su familia y se perdió: 3 meses después apareció muerto en un río

Luego de casi cuatro meses de búsqueda, la policía finalmente reportó como localizado al pequeño Lucian Munguia, un niño de 5 años que había desaparecido el 10 de septiembre del 2022 en el parque infantil de Sarg Hubbard Park en Yakima, Washington, Estados Unidos. El menor de edad había sido visto por última vez en el estacionamiento que cruza el río de la zona, después de 15 minutos donde sus tutores no lo encontraban, su familia decidió contactar a las autoridades y a la comunidad local para iniciar una búsqueda rápida. Sin mucho éxito, pasaron más de tres meses, hasta que el 29 de diciembre un paseador de perros encontró los restos óseos del infante y comunicó su hallazgo a la policía.

El menor de edad padecía de autismo y no sabía hablar aún. FOTO: Departamento de Policía de Yakima

Fue víctima de un ahogamiento accidental

El forense del condado de Yakima, Jim Curtice, dijo que el niño había sido víctima de un ahogamiento accidental y que no había evidencia de un "juego sucio". Cabe recalcar que el menor padecía de autismo y todavía no podía hablar, lo que se sumó a la lista extensa de problemas para poder encontrarlo. Aunado a esto, había espesos arbustos al borde del río de la zona lo que obstaculizó los esfuerzos de búsqueda. Aún así, toda la comunidad no se rindió e implementó mejores instrumentos para concretar la búsqueda de Lucian Munguia. De acuerdo con el reporte policial, se llamó a un equipo de buceo de la Oficina Federal de Investigación es el servicio de seguridad y de inteligencia nacional de Estados Unidos (FBI) para ayudar con la búsqueda.

Los elementos inspeccionaron los estanques del parque y otros cuerpos de agua cercanos. Asimismo, el subjefe de bomberos de Yakima, DJ Goldsmith, quien fue quien dio la cara con la familia y la prensa, participó en los esfuerzos para localizar al menor, pero sí recalcó que, debido a la extensión del río, podría tomarles meses encontrar a Lucian. También se les unió un equipo de búsqueda y rescate del condado de Yakima, junto con equipos de los condados de King y Kittitas. De igual forma fueron acompañados por los departamentos de los bomberos locales y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Todos y cada uno de ellos registraron el parque, el río cercano al lago y el estanque.

Apuntaron que los rescatistas usaron drones aéreos y sumergibles, además de kayaks, vehículos todo terreno, botes, un helicóptero y perros en la búsqueda. Pero el parque es tan denso que sus esfuerzos fueron en balde, pues no lograron localizar al menor a tiempo. Incluso, el subjefe de bomberos de Yakima, DJ Goldsmith, apuntó que hacían los mejores esfuerzos para localizar al menor, pero, debido a que el río está lleno de troncos y escombros, impidieron el movimiento de los rescatistas y se dificultó considerablemente la búsqueda de Lucian Munguia. Las autoridades locales tuvieron que reducir sus esfuerzos, pero los voluntarios y familiares continuaron el rescate, incluso mantuvieron su caso visible ante la prensa.

Creen que fue un ahogamiento accidental, pues los primeros resultados de la autopsia no muestran señales de violencia en su cuerpo. FOTO: Departamento de Policía de Yakima y Emily G.

“Aunque hacemos el 100 por ciento de nuestro esfuerzo para ubicar las cosas, incluido el uso de drones infrarrojos, hay tantos afluentes y múltiples lugares donde las cosas se pueden atascar”, dijo Goldsmith.

Encontraron su cuerpo un día antes de Año Nuevo

Los restos óseos de Lucian Munguia, el niño de 5 años desapareció el 10 de septiembre del 2022 en el parque infantil de Sarg Hubbard Park en Yakima, Washington, Estados Unidos, fueron encontrados por un paseador de perros el 29 de diciembre del año pasado, lapso que el subjefe de bomberos de Yakima , DJ Goldsmith, había previsto que tomaría encontrarlo debido a la naturaleza del río y a la densidad de los arbustos.

“Hicimos todo lo que pudimos, pero fue una tragedia que no pudiéramos hacer otra cosa”, agregó.

Cabe destacar que se han realizado pruebas de ADN y la policía dijo que dará a conocer los resultados públicamente en cuanto estén disponibles. Por otra parte, en un comunicado de las autoridades locales, recalcaron y agradecieron la ayuda de la comunidad.

"El Departamento de Policía de Yakima y la Oficina del Sheriff del Condado de Yakima quisieran agradecer a todos los miembros de la comunidad, voluntarios y organizaciones profesionales que ayudaron en la búsqueda de Lucian. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Lucian".

Y es que la participación de la mayoría de los integrantes de la zona fue algo digno de reconocer, puesto que no descansaron y pasaron días observando el lago para poder notar algún rastro del menor de edad. De acuerdo con la prensa local, una de las tantas personas que ayudaron fue Flo Quiroz, una amiga de la madre de Lucian, Sandra. Dicha mujer de Yakima pasó cuatro días en el lugar. También se supo que se ofreció una recompensa de 10 mil dólares a quien brindara información para localizar al infante. Todos los vecinos estaban tan metidos en el tema que ahora acompañan a la familia con su pésame.

El parque tiene muchos cuerpo de agua que conectan con el río más importante de la región. FOTO: Emily G.

"El apoyo público a la familia fue increíble de ver. Se convirtió en todo nuestro bebé, y ahora podemos estar allí para la familia.", recalcó Flo Quiroz.

