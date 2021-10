Milagro: aparece NIÑO hispano tras tres días SOLO en el bosque

El pequeño Christopher Ramírez fue encontrado después de cuatro días de intensa búsqueda, el niño de tres años desapareció el pasado miércoles mientras correteaba a su perro en el patio de su casa en Texas, Estados Unidos.

Fue el sheriff del condado de Grimes, Don Sowell quien dio a conocer a los medios de comunicaciones que Christopher estaba a salvo y que fue encontrado en el bosque.

El menor de edad fue entregado a su madre y al momento de su reencuentro sólo pedía beber agua, pues estaba deshidratado, también por prevención fue llevado al hospital para descartar alguna anomalía o enfermedad.

¿Qué pasó?

Fue el miércoles 6 de octubre cuando Araceli Núñez, madre del menos llegó de la tienda con su hijo, mientras ella bajaba algunas cosas del automóvil cerca de las 13:00 horas, el niño jugaba con su mascota en el patio de enfrente, pero según el relato de la tutora en menos de dos minutos desapareció.

¿Cómo lo encontraron?

Según el portal de Univisión Houston, el sheriff dio a conocer que recibió una llamada en donde se le notificaban sobre una pequeño con la edad que mencionaban que tenía el desaparecido, la presunta persona se encontraba a cinco millas de distancia de la casa donde fue visto por última vez mientras jugaba con su perro.

"Se fue siguiendo al perrito de nuestra casa, porque el perrito se salió y él lo fue siguiendo, corrió muy rápido, fue algo de uno o dos minutos que yo me dí vuelta”, declaró Nuñez al noticiero local, también manifestó que pensó que alguien se había llevado a Christopher, “corrí alrededor del barrio y yo gritaba y él no me contestaba, agregó a la emisión.