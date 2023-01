Giro en la desaparición de Ana Walshe: su esposo resultó ser un estafador y ahora es sospechoso

El nuevo caso de una desaparición en Estados Unidos destapa consigo una enorme cloaca de fraude monetario y robo. Todo empezó con la noticia de búsqueda de Ana Walshe, mujer de 39 años que "se esfumó" desde el primer día de Año Nuevo. Ella se encontraba en la casa familiar ubicada en Cohasset, un pueblo del condado de Norfolk en Massachusetts. Hoy se cumplen 10 días de su abrupta desconexión, pero lo mas escalofriante de este caso es la reacción del esposo quien ahora fue acusado de entorpecer la investigación en curso y engañar a la policía local. Ocultó evidencia contundente del caso, sin embargo, las autoridades lograron recuperar una sierra para metales, un hacha y una alfombra ensangrentada de un vertedero.

Le fijan una fianza de 500 mil dólares en efectivo. FOTO: WFLA

Aunado a esto, el sujeto enfrenta, a parte, acusaciones por ser un estafador de arte y por el hallanamiento a un domicilio de su padre, un reconocido neurólogo, el doctor Thomas Walshe. Además, robó piezas de lujo entre las que se encuentran preciadas obras de arte y joyería extravagante. El caso es que también se encuentra implicada la esposa, pues se trasladó parte del dinero ganado ilícitamente a su cuenta bancaria. Aunque las autoridades locales ya aseguraron que se manejaran ambos casos por separado, pues lo importante es saber qué paso con la ejecutiva de bienes raíces, Ana.

Cuando el hombre fue detenido, le sonrío a la prensa al salir de la oficina de policía. FOTO: AP

Las pruebas en contra del sospechoso son contundentes

La policía no solo encontró las herramientas que posiblemente se utilizaron contra la madre de tres menores en el vertedero, pues también hallaron restos de sangre en un cuchillo dañado dentro del sótano de la casa de Massachusetts, donde todo el núcleo familiar vivió hasta las fiestas decembrinas. Después de la evidencia, las autoridades detuvieron al esposo que ahora es el principal sospechoso de la desaparición de la también ejecutiva de bienes raíces. El sujeto, mejor conocido como Brian Walshe no es un "hombre limpio" pues tiene un largo historial como estafador de arte que ahora, además, engañó descaradamente a los oficiales.

Se le captó alejándose de la casa de Massachusetts el domingo pasado, antes de su arresto. FOTO: Fox News

Todo esto fue gracias a que los fiscales argumentaron en el Tribunal de Distrito de Quincy el hallazgo de la evidencia, esto después de activar una orden de allanamiento en la residencia de Cohasset, perteneciente a Brian y Ana Walshe. La cosa no termina aquí, pues también apuntaron ante los jueces que el lunes 2 de enero, por la mañana, se vio al estafador de arte gastar 450 dólares en productos de limpieza dentro de un Home Depot cercano a domicilio, esto después del reporte de la "abrupta desaparición" de la ejecutiva de bienes raíces. El sujeto de 46 años argumentó con los oficiales que, supuestamente, solo había salido de casa para llevar a uno de sus tres hijos por un helado desde que su esposa desapareció.

Vendió falsas obras a sobreprecio y se dedicaba a replicarlas con artistas que conocía en sus viajes internacionales. FOTO: Facebook

Ana desapareció desde que no pudo tomar su vuelo a Washington D. C.

La ejecutiva de bienes raíces fue reportada como desaparecida hasta el 4 de enero del año en curso, por su empleador en la capital estadounidense y su esposo. Sin embargo, ella no pudo tomar su vuelo de trabajo desde las primeras horas del 1° de enero. Por ello los detectives registraron su residencia en Massachusetts en busca de pistas y decomisaron su vehículo SUV Volvo. Lo malo del caso es que las autoridades locales señalaron que hubo tiempo suficiente para que el sospechoso lograra limpiar todas las pistas, así como creen que pudo haberse "deshecho del cuerpo", pues no descartan que la víctima ya no se encuentre con vida. La fianza para el sujeto se fijó en 500 mil dólares en efectivo, por lo que el hombre, al no poder pagarla, sigue detenido en la cárcel.

El engaño de Walshe entorpeció la investigación

Los fiscales del Tribunal de Distrito de Quincy dijeron que las declaraciones falsas de Walshe, incluida la afirmación de que no salió de la casa, retrasaron la investigación. Lo positivo es que los detectives pudieron generar la orden de allanamiento donde encontraron parte de la evidencia, no obstante, faltan los resultados químicos para dar las correctas conclusiones periciales pues aún no se sabe con exactitud a quién le pertenece la sangre además de que al estafador de arte le dio "tiempo suficiente" para "limpiar, eliminar y causar una demora en la evidencia". Las imágenes de vigilancia de Home Depot demostraron que estaba comprando grifos, trapeadores, baldes, paños y varios tipos de cinta adhesiva.

El acusado tiene dos cargos, el primero por ser un estafador de arte y el segundo por entorpecer la investigación de desaparición de su esposa. FOTO: Twitter @MariSalazarTV

Además, gracias a los documentos judiciales se sabe que el hombre llevaba una máscara quirúrgica negra, guantes quirúrgicos azules e hizo una compra en efectivo en la tienda. Luego de la detención, el estafador fue grabado saliendo de una estación de policía de Cohasset donde se le captó sonriendo a los reporteros. Aunado a este caso, se reveló su historial criminal, pues en 2016 fue acusado de fraude luego de vender dos pinturas falsas de Andy Warhol por 80 mil dólares, lo que significa que está bajo arresto domiciliario y en espera de su sentencia en un tribunal federal. Hasta el momento, el sujeto no ha usado su teléfono ni sus tarjetas de crédito desde que desapareció su esposa y además, no se ha presentado a trabajar.

Esto fue lo que el señor Walshe le dijo a la policía

Declaró ante las autoridades locales, que él se encontraba dormido cuando Ana ordenó que la llevaran al Aeropuerto Internacional Logan en Boston. Ante los fiscales, dijeron que los testigos la vieron por última vez cuando salía de la propiedad a las 4 de la mañana del 1° de enero. Sin embargo las investigaciones apuntaron que su teléfono celular se ubicó en el área aledaña a su domicilio en Massachusetts los primeros dos días del mes en curso, a pesar de que su esposo dijo que se había ido para su vuelo. El señor Walshe afirmó que fue a Whole Foods y CVS el 1° de enero, pero no había recibos ni imágenes de vigilancia para respaldar su afirmación. Caso aparte, amigos y familiares de la mujer dijeron que la abrupta desaparición es imposible porque jamás abandonaría a sus tres hijos.

Su residencia en Washington D.C. vale más de 1.4 millones de dólares. FOTO: Leigh Green de DailyMail

Muchas aristas giran en torno al caso, pues ahora se sabe que la mujer le había pedido a su madre que la fuera a visitar una semana antes de su desaparición. Aunado a esto, la ejecutiva de bienes raíces del gigante inmobiliario, Tishman Speyer, no viajaría a su oficina hasta el 3 de enero, pero que tuvo que cambiar repentinamente el vuelo por solicitud de su empresa, quien le pidió que acudiese lo más pronto posible. Luego de esto un medio de comunicación local reveló que el esposo se comunicó con una de las amigas de Ana para decirle que su esposa no se reportaba con la familia desde hace "unos días". Antes del arresto del estafador de arte, él pareció esconderse de las cámaras de seguridad mientras se alejaba de la casa familiar en Massachusetts.

Además lo relacionan con una reciente estafa que cometió el señor Walshe, donde es acusado de robar millones de dólares de la herencia de su padre, con quien no se comunicaba afectivamente desde el 2009 porque el tutor decidió cortar relación con Brian. No obstante, hay otras estafas por venta de arte que acusan a la esposa de complicidad por haber recibido parte del dinero adquirido ilícitamente. Pero las autoridades aclararon que manejarán ambos casos por separado. Asimismo salió a la luz que el sujeto fue diagnosticado como un sociópata que recibió tratamiento psiquiátrico en el Centro Psiquiátrico Austen Riggs en Stockbridge, Massachusetts, antes de ser dado de alta hace unos años.

La pareja tiene en común tres hijos. FOTO: NY Post y Facebook

Ahora solo se espera que las investigaciones periciales esclarezcan el caso, pues muchas acusaciones giran en torno al señor Walshe y se cumplen 10 días desde la desaparición de la ejecutiva de bienes raíces, Ana.

