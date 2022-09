Luces "extrañas" iluminan el cielo de Texas y causan terror entre los pobladores

Habitantes de Texas han reportado avistamientos de "luces misteriosas" en el cielo. Los hechos fueron reportados desde el pasado jueves y aún no tienen una explicación por parte de las autoridades, lo que ha sembrado la intriga entre la población; algunas personas aseguran que se trata de extraterrestres.

Gus McGiven, un habitante de Texas, detalló, a medios locales, que estaba paseando con su amigo Kyle Gomez cerca de Cat Hallow, en Round Rock, cuando presenció las luces "extrañas". "En la vida real, cuando lo ves, es mucho más brillante de lo que realmente es", dijo.

Además, comentó que nunca había pensado en la posibilidad de que los extraterrestres fueran reales, pero ahora no está convencido. "Nunca he creído en los ovnis ni nada por el estilo, pero quiero decir, podría, podría ahora. No sé, no estoy seguro".

Se observó un conjunto de luces. Foto: Gorjeo

Por su parte, una mujer llamada Emily White mencionó que ella y una amiga estaban cerca de Brushy Creek, cerca de Cedar Park, en ese momento y también grabaron un video de las luces. “Fue fascinante, sinceramente. Pensé 'es un helicóptero, un avión, algo así', pero era como muchos de ellos juntos”, dijo White.

Luego de ser cuestionada sobre posibles extraterrestres, la mujer recalcó "no sé si creo en todo eso, pero no sé. Tal vez, escucho mucho en Estados Unidos que ese tipo de cosas suceden. Creo que es solo porque no hizo ningún ruido, lo que pensé que era realmente extraño. Pero sí, definitivamente, definitivamente sentí que era como una invasión extraterrestre o algo así", dijo.

En videos, compartidos en redes sociales, se observa que las luces se encienden y se apagan; por lo que algunas personas comentaron que lo que estaba en el aire fue proyectado por un láser.

Tras los hechos, la policía de Round Rock mencionó que no recibió ninguna llamada alertando sobre las luces.

