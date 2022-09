Mamá caníbal corta la cabeza de su amante, la cocinaba para alimentar a sus hijos

Katherine Knight conmocionó a toda Australia luego de darse a conocer su historia que pareció haber sido tomada de un guión de una película de terror, cuando después de haber asesinado a su amante al darle 37 puñaladas, lo cocinó para dárselo de comer a sus propios hijos.

El veterano detective Robert Wells fue el policía que se convirtió en héroe y evitó por lo menos que los hijos de Katherine comieran la cabeza que su mamá había cortado de su pareja, y la preparaba en la cocina para degustarla.

Justo en el momento cuando la cabeza John Price se cocinaba en una de las ollas de Katherine, el detective Wells descubrió la aterradora escena que la describió como un caso que "nunca se va a ir" de su mente por lo que desde aquel año 2000, sigue teniendo "malos sueños y pesadillas", contó para el medio británico The Sun.

El homicidio conmocionó a Australia y fue el primer caso en la capital Canberra en que se condenó a una mujer a cadena perpetua sin libertad condicional por un asesinato. Han pasado 22 años desde el crimen y para el detective Robert Wells, todavía el caso lo mantiene obsesionado por lo que vio.

Katherine empleó su técnicas en el matadero donde trabajaba

Wells junto con el equipo de policías que llegaron al domicilio de la asesina descubrieron una escena al estilo de una película de terror: la cabeza de Price todavía guisandose dentro de una "gran olla" tras “trabajarlo” como la mujer lo hacía con las reses en el matadero donde trabajaba.

Katherine empleó las técnicas que hacia en el matadero y tras apuñalar a su pareja, lo desolló, para después decapitarlo y dejar colgando su carne en un gancho especial que empleaba en su lugar de trabajo, para posteriormente, cocinar las distintas partes del cuerpo del cadáver.

El detective Wells, indicó que el primer policía en ver la tétrica escena fue un inspector subalterno que quedó “abrumado” al ver el resultado del homicidio que hizo la mujer, por ello, llamó a Wells al argumentarle que era “un trabajo demasiado grande para él”.

Katherine Knight salió de casa tras cometer el crimen para sacar dinero de la cuenta de John y regresó a la casa para tomarse una sobredosis de drogas que no la mató. Al detenerla, la mujer fingió que no recordaba nada y que si atacó a su pareja fue en defensa propia por violencia doméstica, cuyo caso quedó descartado al interrogar a otros de su ex, quienes iniciaron en que la mujer era violenta.

John Price fue decapitado y su cuerpo fue cortado en trozos pequeños para cocinar y servir junto con un plato de papa, calabaza, remolacha, calabacín, repollo, calabaza y salsa, que Knight comió, aseguró el reporte de la policía. Finalmente, Katherine recibió condena en octubre de 2021.

