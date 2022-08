EU: el misterioso virus que está enfermando y matando a decenas de cachorros

Un virus misterioso ha enfermado y matado a docenas de perros en Michigan, Estados Unidos, lo que ha generado pánico entre los fanáticos de estas mascotas, según las autoridades este lunes.

La enfermedad que causa la muerte de los perritos no ha sido identificada, pero se sabe que causa problemas gastrointestinales agudos. Por este padecimiento se ha reportado la muerte de al menos 30 canes en la zona norte del estado, dijeron funcionarios de control de animales.

Las autoridades sospechan que el virus proviene del estado de Luisiana y es más propenso a matar a los cachorros, en un lapos de 3 a 5 días. Los síntomas incluyen diarrea con sangre, vómitos y letargo.

Los más afectados son los cachorros. Foto: Pixabay.

“El estado está en pánico en este momento”, anunció el director de control de animales del condado de Clare, Rudi Hicks. “No hay cura. No hay vacuna porque aún no la han identificado”.

Además, detalló que la enfermedad es similar al Parvovirus, que causa síntomas parecidos y se transmite a través del contacto de perro a perro. Los perros que fueron sacrificados dieron negativo para Parvovirus.

El director de control de animales instó a los dueños de perros en el área a mantener a sus mascotas en casa y alejadas de otros cachorros hasta que surja más información sobre la enfermedad y sus formas de contagio.

Autoridades recomiendan mantener a las mascotas dentro de casa. Foto: Pixabay.

Por su parte, el Refugio de Animales del Condado de Otsego alertó que los perritos más jóvenes son más propensos a enfermarse. "Los cachorros y los perros mayores son más vulnerables al virus, la mayoría de los muertos tenían menos de 2 años".

“Es un virus muy parecido al parvo, posiblemente una cepa diferente”, detalló Melissa FitzGerald, directora del Refugio de animales del condado de Otsego en Gaylord, Michigan.

“La oficina estatal de veterinarios espera obtener más información y presentar una defensa a medida que obtengamos más especímenes”, puntualizó.

