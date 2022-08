CDMX: ¡Aguas! Esta es la multa por llevar a tu perro sin correa

Si bien en muchas partes de México, incluida la capital del país, es muy común ver que las personas saquen a pasear a sus perros sin correa, en realidad no es la mejor de las opciones, ya que existe un reglamento que sanciona a aquellos dueños de mascotas que deciden hacerlo con regularidad.

Es verdad que muchas personas que tienen a perritos como otros miembros de su familia los conocen tan bien que piensan que el sacarlos a pasear sin correa no representa un riesgo para nadie, ya que no podrían hacerle daño a alguien. No obstante, el peligro no depende muchas veces de la mascota sino del impulso o la reacción que puedan tener otros animales.

Es en estos casos cuando suele haber una sobre reacción de los "lomitos" al sentirse amenazados por otros perros que se les cruzan en el camino, lo que puede en ocasiones terminar en lesiones o situaciones de mayor consideración tanto para los animales como para las personas. Por ello las autoridades de la Ciudad de México consideraron necesario implementar una serie de reglas para asegurar la protección tanto de los humanos como de los animales domésticos.

Esto cuesta una multa por pasear a un perro sin correa en la CDMX

Sacar a pasear a tu perro con su correa es seguro tanto para ti como para el animal. FOTO: Pixabay

Para evitar este tipo de situaciones el Gobierno de la Ciudad de México trata de prevenir que dueños de perritos salgan con sus mascotas sin que estos lleven una correa, y lo hace mediante la Ley de Cultura Cívica, la cual señala que:

“Un animal transite libremente o sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o no contenerlo.”

En esta misma ley ha estipulado que aquel dueño de un animal doméstico que no cumpla con lo que se establece, se hará acreedor a una multa que va de los 11 a los 40 UMA (equivalente a 3 mil 848 pesos) o bien, el arresto de 13 a 24 horas si se niega a pagar la sanción.

Quien no cumpla con lo que establece la Ley de Cultura Cívica será acreedor a una sanción. FOTO: Pixabay

Esta es una de las razones por las que no es buena idea dejar la correa en casa, además que también está relacionado con la seguridad de tu mascota. Además hay que tener presente también que viajar con tu perrito en los asientos frontales de un vehículo está sancionado con una multa de más de 400 pesos, misma que podría llegar hasta los 962 pesos.

Ya que el Artículo 38 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los conductores de vehículos son responsables de evitar realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía.

