Perros: darle alimentos procesados a tus mascotas podría matarlos por esta sustancia

Sentarnos a comer es una de las partes más esperadas del día, pues no hay nada como disfrutar de nuestros alimentos preferidos tras una larga jornada en el trabajo o escuela; sin embargo, quienes tienen mascotas en casa sabrán mejor que nadie que la hora de la comida puede ser complicada, ya que los perros inmediatamente corren detrás de nosotros con la esperanza de recibir un platillo para ellos solos. Y ni hablar de cuando abrimos una bolsa para ingerir alimentos procesados, pues inmediatamente nos miran con esos tiernos ojos a los que pocos se resisten.

Aunque muchos dueños se mantienen firmes en no darles ni una pizca, otros más no se resisten a sus chillidos y miradas con las que nos ruegan por un poco de comida y esto puede representar un gran riesgo de salud para los peludos, en especial cuando hablamos de alimentos procesados. ¿La razón?, que su sistema digestivo no funciona de la misma manera que el de los humanos y si algunas opciones cien por ciento naturales les resultan tóxicas, ¡imagina las sustancias presentes en otras alternativas!

¡Cuida su salud! (Foto: Pexels)

Cuando hablamos de alimentos procesados nos referimos a aquellos ricos en sal, azúcar, aceite, preservantes y otros aditivos que incluso para nosotros pueden llegar a ser riesgosos y se recomienda evitar su consumo para prevenir y combatir enfermedades como la obesidad, diabetes o colesterol alto. Aunque dichos componentes pueden representar un riesgo para la salud, no suponen el riesgo de muerte para los humanos, mientras que para los perros sí.

Es por ello que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) compartió información importante para los dueños responsables de lomitos para que eviten darle a este tipo de animales productos procesados, en especial aquellos con xilitol, una sustancia tóxica que en menos de 20 minutos hará sentir mal a nuestros amigos de cuatro patas, iniciando con malestares como vómitos, hasta llegar al coma e incluso la muerte.

De acuerdo con la FDA, esta sustancia es letal para los perros, pues puede matarlos y es por ello que pidió tener cuidado con este tipo de edulcorante que normalmente se encuentra en alimentos como postres de azúcar, caramelos, mentas, mermeladas, chicles, enjuagues bucales y orales, pastas dentales y jarabes para la tos, así como otros medicamentos y suplementos, es por ello que nunca se les debe administrar medicamento que no sea de uso veterinario.

Los helados entran en esta lista de alimentos. (Foto: Pexels)

¿Qué pasa si mi perro come xilitol?

Como sabemos, en muchas ocasiones los dueños pueden no resistirse a la mirada de los perros y terminan por compartirles alimentos sin conocer los riesgos existentes, como es el caso de todos los mencionados. Así que si por error tus mascotas consumieron xilitol, debes buscar ayuda inmediata, pues en tan solo 20 minutos su estado de salud se puede complicar gravemente.

Entre los principales síntomas y signos con los que la intoxicación se manifiesta destacan los vómitos y cambios en el comportamiento, en especial si se trata de un peludo muy activo, ya que este edulcorante puede causar disminución en el nivel de la actividad, debilidad y colapso, así como para problemas para caminar o pararse.

Otros aspectos más graves y que también se relacionan a esta sustancia presente en alimentos procesados son los temblores y convulsiones, además de llegar a entrar en coma, presentar insuficiencia hepática y problemas de sangrado que pueden ser muy difíciles de controlar aún en manos de profesionales. Es por ello que la DFA recuerda que este tipo de envenenamiento puede matar a tus lomitos.

