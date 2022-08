Estas son las 3 razas de perros con el pelaje más suave

El perro tiene múltiples virtudes que le permitirán ganarse nuestro corazón en un abrir y cerrar de ojos, especialmente en lo que respecta a sus cualidades físicas: tamaño, rabo, orejas y pelaje. Entonces, además del amor, estas razas de perros tendrán diversas armas para conquistarnos, tal como sucede con su pelo suave. En este marco, te diremos cuáles son las mascotas con un pelaje único.

Las razas de perros con mucho pelo son como peluches, agradables de abrazar y acariciar. Gracias a sus características, los canes demandarán de cuidados especiales, pero valdrá la pena con tal de sentir esa suavidad única con nosotros. Aunque, es menester aclarar que estas razas no son recomendadas para los alérgicos o para quienes no les gusta mucho tener pelos dando vueltas por toda la casa. Y si no sos de estas personas, podrás tener las siguientes mascotas sin problema alguno.

Uno de los canes con un pelaje maravilloso es el Collie barbudo. Se trata de un perro pastor que, hace siglos, se ha dedicado al cuidado de ganado. Es un animal de compañía amoroso y amigable, con un pelaje muy suave y liso, que demandará de un constante lavado.

Siguiendo con el listado, una de las razas de perros que entran perfectamente en esta casilla es el perro Poodle. Esta es la raza favorita de cualquier hogar y no solo destacan por su inteligencia y longevidad, es que su fuerte estará en su pelaje esponjoso y rizado es un regalo de acariciar. Con pelajes de diferentes colores, este es uno de los canes considerados relativamente hipoalergénicos.

Foto: Pixabay

Por último, y no menos importante, una de las mascotas con un pelo hermoso es el Eskimo americano. Es un perro parecido al Samoyedo, pero de tamaño más pequeño. Estas razas de perros, además de un pelaje suave, son amigbles, incluso con personas desconocidas. Estos canes son ideales para casas con niños y adultos mayores.