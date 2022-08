Hombre asesina a su nueva novia; “intente advertirle y me bloqueó”, dice su exesposa

Una mujer, identificada como Dawn Walker, fue asesinada por su pareja en Reino Unido. Tras darse a conocer el caso, la exesposa del feminicida detalló que trató de contactar a la víctima para advertirle que el hombre era violento, no obstante Walker la bloqueó en redes sociales.

Kimberley Allcock dijo que meses antes de que Dawn Walker fuera asesinada, le contó sobre el temperamento explosivo de su expareja, quien también es el padre de sus hijos. De acuerdo con su testimonio, la mujer le mostró fotos de las heridas que el agresor le infligió, para tratar de advertirle sobre el peligro que corría.

"La forma en que se comportó con Dawn fue la misma que conmigo, pero una mujer sobrevivió y la otra no. Tuve suerte. Le conté a Dawn todo lo que me había hecho y le dije que solicitara información sobre él a la policía", comentó Kimberley ante medios locales.

"El último mensaje que le envié fue '¿Estás bien?'. Ella no respondió porque me había bloqueado de su cuenta", agregó la exesposa del agresor. Luego de no recibir respuesta por unos meses, el cuerpo de Dawn fue descubierto en una maleta viaje escondida entre arbustos durante el Halloween de 2021.

El feminicida, un hombre identificado como Thomas Nutt, fue declarado culpable por el asesinato de Dawn, por un jurado en Bradford Crown Court. El exesposo de Kimberley será sentenciado el próximo viernes y se espera que reciba cadena perpetua.

Kimberley vivió violencia durante su relación

Luego de darse a conocer el veredicto de la corte, Kimberley Allcock detalló que su exesposo, Thomas Nutt, también fue violento con ella. "Era violento y controlador. No me daba dinero y me hacía sentir como si estuviera en una prisión. Él era horrible. No podía salir de casa", narró.

La mujer aseveró que fue víctima de Nutt durante los 10 años que duró su relación. "En una ocasión, me arrastró fuera de la cama y empezó a estrangularme. No podía respirar, estaba presionando con fuerza en mi tráquea. Me las arreglé para luchar libre y correr por mi vida", dijo.

"En otro momento empezó a golpearme en la cabeza frente a nuestra hija de cinco años. Ella gritó y él se detuvo. Si ella no hubiera gritado, ahora estaría muerta", sentenció Allcock.

Finalmente, la exesposa del homicida enfatizó que cree que Nutt "odia profundamente a las mujeres".

