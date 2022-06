Echan a tiktoker de un vuelo porque, ¡sus senos pesan más de 10 kilos!

La polémica influencer Mary Sebastian Pickles Magdalene, a quien se le encuentra como king.mary.magdalene en TikTok, se volvió tendencia porque aseguró en sus redes sociales que fue discriminada y bajada de un vuelo de Toronto a Texas, bajo el argumento de que se durmió durante las indicaciones de seguridad y no las pudo escuchar, pero ella asegura que fue porque ¡sus senos pesan más de 10 kilos!

Mary Magdalene, nacida en Canadá, se ha vuelto muy famosa por mostrar su cambio física através de cirugías estéticas, gracias a las cuales tiene un aspecto muy peculiar. Ella comensó su transformación a los 21 años y ha gastado más de 170 mil dólares en operaciones, cerca de 3 millones 300 mil pesos mexicanos.

Ella sostiene que no hay parte de su cuerpo que no haya intervenido; entre las partes que más a “retocado” están la cara, sus senos, piernas, glúteos y hasta sus genitales. Y aunque su vida ha estado en peligro, ella expone que no parará.

Tiene un aspecto muy peculiar. Foto: Especial.

¿Qué le hicieron a Mary Magdalene?

La tiktoker mencionó: "Me han echado de un vuelo por la forma en que luzco, por favor paren de discriminar porque esto es horrible. Me siento humillada y deshumanizada. Esto es tan repugnante, me siento avergonzada y deshumanizada. No tienen ni idea". Sus fans se indignaron, mientras que muchos más la citicaron. El hecho ocurrió el pasado 31 de mayo.

Mary compartió poco después que pudo realizar el viaje con otra aerolínea, por ahora no ha comentado si procederá legalmente contra la firma, pero muchos de sus seguidores le recomendaron hacerlo para que quede un precedente.

