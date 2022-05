Trump vs México: "No tienen control de su país, podríamos disparar misiles y no sabrían que fuimos nosotros"

Para nadie es un secreto que la relación de México con Estados Unidos fue por momentos tensa durante los cuatro años que Donald Trump gobernó el país de las barras y las estrellas. Y es que en reitradas ocasiones -incluso después de dejar el cargo-el magnate de 75 años lanzó polémicas declaraciones desde aquellas en que señalaba que los migrantes eran delincuentes y violadores, hasta en las que afirmaba que el gobierno de nuestro país se había doblegado ante sus amenazas de imponer aranceles.Fotos

Sin embargo hoy, a más de un año de que dejara el poder tras perder en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden, el ex presidente de Estados Unidos es nuevamente tema de conversación debido a que salieron a la luz las radicales peticiones que en su momento hizo a su entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper.

El ex funcionario de Trump reveló previo a la presentación de sus memorias “A Sacred Oath” (Un juramento Sagrado) que uno de los planes del multimillonario para combatir el narcotráfico en 2020 era disparar misiles a México para destruir los laboratorios clandestinos donde se fabrican las drogas y así debilitar a los cárteles.

Estas revelaciones sin duda causaron escozor entre los mexicanos, sin embargo, lo que diría Esper después generó aún más indignación. The New York Times publicó este jueves que aunque el ex secretario de Defensa se negó ante la controvertida petición, Donald Trump insistió demasiado en atacar de esa forma al tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos.

"Ellos (México) no tienen control de su propio país... Podríamos simplemente disparar algunos misiles Patriot y aniquilar los laboratorios, en silencio....y no sabrían que fuimos nosotros", revela Esper en el libro, agregando que Trump le había dicho en ese entonces que, de pasar, Estados Unidos negaría haber cometido dicho ataque.

Esper fue secretario de Trump de julio de 2019 a noviembre de 2020. Foto: AFP

La tensa relación Trump-Esper

Las relaciones entre el ex presidente Trump y su secretario de Defensa se tensaron desde que el entonces jefe del Pentágono se opuso públicamente a desplegar al Ejército para reprimir manifestaciones antirracistas en el país, unos meses antes, cuando empezaron las movilizaciones por el afroamericano asesinato de George Floyd, quien fue sometido y asesinado por policías blancos en la ciudad de Minneápolis el 25 de mayo de 2020.

Al respecto, en algunos extractos del libro “A Sacred Oath”, Mark T. Esper escribió que al margen de las manifestaciones, en junio de ese año, el ahora ex presidente, visiblemente irritado, declaró en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "¿No pueden simplemente dispararles? Dispárenles en las piernas o algo".

Finalmente, Donald Trump se separó de Esper en noviembre de 2020, pocos días después del anuncio de los resultados de la elección presidencial que perdió ante Joe Biden, quien gobierna el país desde enero de 2021. Vale recordar que Mark había llgado ql cargo tras la salida de Patrick Shanahan, en julio del 2019.

El libro de Esper saldrá a la venta el próximo martes 10 de mayo. Desde ya está causando polémica debido a sus revelaciones que sin duda darán otra visión -desde adentro- de cómo se vivió el gobierno de Donald Trump. "Sentí que estaba escribiendo para la historia y para el pubelo estadounidense", afirmó el autor, según lo publicado por The New York Times.

